Doua unitati sanitare private din Prahova vor trata pacienti confirmati cu noul coronavirus. Solicitarea a fost transmisa Ministerului Sanatatii

Potrivit sursei citate, cele doua unitati sanitare ar urma sa puna la dispozitia autoritatilor 30 de paturi pentru cazurile usoare si medii ale infectiei cu virusul SARS-CoV-2.Prefectul Cristian Ionescu a declarat, pentru AGERPRES, ca in cursul zilei a fost trimisa catre Ministerul Sanatatii solicitarea de introducere a celor doua spitale in circuitul de gestionare a cazurilor de infectare cu noul coronavirus, asteptarile fiind ca in aceasta saptamana sa fie realizate toate procedurile.Conform datelor furnizate AGERPRES de catre Prefectura, in prezent, in Prahova sunt disponibile pentru pacientii COVID-19 398 de paturi, la Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti - cu Sectia de Boli Infectioase, Sectia de Pneumologie si ATI, Spitalul Campina, care este spital suport, Spitalul de boli pulmonare Breaza, Spitalul de Psihiatrie Voila, Spitalul General CF Ploiesti, Spitalul de pneumoftiziologie Drajna si spitalul privat Patrick Medical Center.