Criza oxigenul din spitalele românești. Metoda ingenioasă prin care a fost evitată această problemă în Franța, explicată de un medic român

Valul patru al pandemiei a venit cu o altă problemă pentru România. După exploziile din cauza concentrației prea mari de oxigen din saloane, care au adus multe drame, acum au venit alte decese din cauză că un spital nu avea destul oxigen în instalații.

Vineri, 22 octombrie, oxigenul de la Spitalul Târgu Cărbunești s-ar fi terminat cu doar câteva ore înainte ca firma care livra acest gaz să facă realimentarea.

Evenimentul pare imposibil pentru alte state care s-au pregătit din vreme pentru impactul celui de-al patrulea val.

Doctorul Radu Lupescu, medic român în Franța: ”Nu am auzit de astfel de incidente. În spitalele de aici, instalațiile de oxigen sunt deja dublate sau triplate”

Doctorul Radu Lupescu, medic anestezist și președintele Asociației medicilor din clinica Rhena din Strasbourg, a explicat pentru Ziare.com că în clinica în care lucrează, circuitele cu oxigen au fost verificate și umplute înainte ca primul pacient să intre în ATI, în acest val.

Întrebat dacă a auzit despre astfel de incidente, în Franța, Dr. Radu Lupescu a explicat: ”Nu am auzit de astfel de incidente. În spitalele de aici, instalațiile de oxigen sunt deja dublate sau triplate”.

”Vă dau exemplu ceea ce s-a întâmplat la noi la clinică, înainte să vină valul peste noi. Ne-am dat seama că urmează să avem ceva probleme și că vom avea o necesitate mult mai mare decât în mod obișnuit.

Și atunci am făcut două lucruri premergătoare primirii primului pacient. Am anticipat reviziile sistemului de oxigen ca să fim siguri că totul va fi în ordine, am umplut, bineînțeles, cuvele de oxigen și avem și un sistem de rezervă.

Avem trei sisteme. Cel principal cu Oxigen lichid de 8000 de litri, un rezervor secundar de 3000 de litri, încă o rezervă de 9 butelii de 50l la 200 Bar și, în fine, dulapurile terminale în secțiile importante (ATI, bloc operator) unde avem alte 46 de butelii de 50 de litri.

Nu se pune problema să rămânem fără oxigen în clinică la noi, dacă există o pană.

Însă, acest sistem triplat al circuitului de oxigen nu a fost gândit acum ci la construirea spitalului, în urmă cu patru ani și jumătate. Este același lucru pentru celelalte sistemele care sunt dublate.

Am făcut tot ceea ce era posibil pentru a nu avea incidente. Într-un spital construit acum 30-40 de ani nu cred că instalațiile pot fi modificate ușor în acest mod”, a explicat medicul român, decorat de președintele Franței pentru contribuția adusă la lupta împotriva noului coronavirus.

Cercetătorul Octavian Jurma: ”Vor mai fi cu siguranță astfel de incidente nedorite pentru că cererea de oxigen este mare”

Cercetătorul Octavian Jurma explică de ce se întâmplă astfel de incidente în România.

”Oxigenul este unul dintre cel mai cerute medicamente.

Cei care se îmbolnăvesc acum și ajung în spitale vor avea nevoie de oxigen pentru că nu se duc în timp util pentru a primi tratamente. Astfel, este un produs care se epuizează foarte rapid și nu este un produs atât de ușor de stocat. Spitalele sunt suprasolicitate, furnizorii sunt suprasolicitați, ei neanticipând o asemenea cerere de oxigen pentru că prognoza a fost extrem de relaxată. Cel mai negru scenariu a fost mult mai ușor ca valul 3.

Acum, având în vedere situația din ultima perioadă, cu ATI-urile pline și oameni care stau câte doi-trei pe o butelie de oxigen, trebuiau să își dea seama că va crește cererea. Din fericire suntem în UE și ei au o situație extraordinar de bună și ne pot ajuta. Dar trebuie să anticipăm această cerere de oxigen nu să cerem atunci când încep să ni se termine stocurile”, a explicat cercetătorul.

Medicul face o prognoză și mai dramatică. El spune că va continua criza de oxigen în spitale ”pentru că deși săptămâna viitoare ar putea scădea numărul infectărilor, numărul cazurilor grave care au nevoie de oxigen va crește încă două săptămâni după această scădere”.

”Criza din spitale va dura minim patru săptămâni. Noi trebuie să fim pregătiți pentru o cerere uriașă de oxigen”, a precizat specialistul.

Spitalului din Cărbunești i s-a ”recomandat” să facă economie la oxigen

Managerul Spitalului din Târgu Cărbuneşti, Constantin Târziu, a precizat, vineri,22 octombrie, că situaţia cu care se confruntă instituţia medicală, care este unitate suport COVID-19, este una fără precedent, el punctând că au fost efectuate controale la staţia de oxigen în urmă cu aproximativ două luni, dar nu au fost depistate nereguli.

Managerul a afirmat că a fost avertizat de către reprezentanţii firmei care furnizează buteliile de oxigen să "facă economie", deoarece o să fie din ce în ce mai puţin.

”M-au sunat colegii să îmi spună că în secţii s-a întrerupt alimentarea cu oxigen, colegii care erau de serviciu în spital. Sigur că a fost un sistem de alarmare în spital, mai ales la pacienţii din Terapie Intensivă”, a explicat managerul.

Patru pacienți de la acest spital au murit vineri, iar poliţiştii gorjeni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

