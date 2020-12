Drama unui batran abandonat de familie chiar de Sarbatori. Si-a petrecut Craciunul pe o targa, la UPU

"Un barbat de 83 de ani, cu domiciliul in Iasi, a fost trimis cu ambulanta acasa dupa ce a fost consultat de chirurgul de garda, dar familia a refuzat sa il reprimeasca. De pe data de 23 decembrie il tinem pe o targa in UPU, ii dam mancare si apa si ne zbatem sa ii gasim un loc. Lucruri pe care nu ar trebui sa le faca nimeni din Urgenta. Nu avem unde sa il dam, iar familia nu il primeste, astfel ca acesta si-a petrecut Craciunul la noi", a declarat, pentru Agerpres, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, Diana Cimpoesu.Ea sustine ca unitatile medicale se confrunta de mai multe ori pe an cu situatii in care pacientii sunt abandonati de familie in spital."Nu este un caz singular. Se intampla de cateva ori pe an ca familia sa refuze sa primeasca pacientii acasa. Situatiile sunt mai frecvente iarna, dar se intampla si vara. Sunt copii care refuza sa aiba grija de parinti si ii lasa in grija statului", a precizat Diana Cimpoesu.Potrivit acesteia, batranului a fost casatorit de trei ori si are copii din fiecare casatorie, dar niciunul dintre acestia nu doreste sa acorde sprijin si asistenta tatalui lor.Pentru a gasi un loc batranului ramas in UPU, spitalul a facut numeroase demersuri, atat telefonice cat si in scris, catre Directia de Asistenta Sociala Iasi, Politia Municipiului Iasi, Spital Pascani - Sectia de Ingrijiri Paleative, precum si catre alte unitati de asistenta medico-sociala din judet.CITESTE SI: