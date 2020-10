Cum incearca marile spitale din provincie sa faca rost de medici specialisti: meniuri personalizate si salarii de mii de euro

Pentru a-i convinge pe rezidenti sa ramana la ei, unii directori de spital au ajuns sa le ofere si meniuri personalizate, daca religia le-a impus asa ceva, transmite Europa FM Surse medicale au declarat pentru Europa FM ca un rezident care se specializeaza in medicina de urgenta poate pleca acum acasa chiar si cu venituri de peste 4.000 de euro, in care sunt incluse toate sporurile.Mai mult decat in mari centre universitare, unde grosul ii iau medicii cu experienta.Se pare insa ca sunt medici care nici in aceste conditii nu pot fi convinsi sa lucreze la stat de vreme ce acest fapt presupune garzi repetate de cate 24 de ore, uneori in echipamente de protectie, stres urias, valuri de pacienti si departarea de casa.Citeste si: