Florin Citu: La nivel national acum, in acest moment, sunt 20 de paturi libere la ATI. Totusi, situatia ramane tensionata

"A devenit deja un obicei sa vad care este situatia cu paturile de terapie intensiva. Avem cateva vesti bune, de joi si pana astazi au fost operationalizate inca 12 paturi la Terapie Intensiva si la nivel national acum, in acest moment, sunt 20 de paturi libere.Totusi, situatia pentru Terapie Intensiva ramane tensionata, resursele pe care le alocam trebuie sa ramana in continuare mari, este nevoie acelasi efort pe care l-am facut si acum, sa il continuam, chiar daca - si asta este partea buna - cifrele arata ca rata de pozitivare a scazut si scade in fiecare zi.Chiar si pentru Bucuresti si orasele mari, avem o rata a incidentei in scadere in fiecare zi, ceea ce este un lucru bun si speram sa continue in acelasi ritm", a afirmat premierul, duminica dupa-amiaza, dupa ce a participat la sedinta Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei (CNCCI).El a aratat ca i-a asigurat pe reprezentantii directiilor de sanatate publica de sustinerea sa "Am rugat Inspectia din Miniserul Sanatatii sa mearga in fiecare judet dimineata in spitale sa vada exact numarul de paturi reale, stiu ca in Bucuresti se face acest lucru, ca sa avem la ora 10.00 in fiecare zi numarul de paturi reale, sa stim exact cu ce lucram", a adaugat Citu.El a precizat ca nu sunt inca 1.600 de paturi de Terapie Intensiva, "mai avem vreo 40-50 pana la 1.600", mentionand ca pentru paturile existente a fost alocata si resursa umana.