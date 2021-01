FOTO Experienta cumplita a unei paciente la spitalul din Ploiesti: Doamnele asistente si doctorite stateau adunate toate la televizor

Postarea Selinei Anton:

"Sunt de doua luni si jumatate aici"

Selina Anton sustine ca a fost primita de personalul medical cu expresia: "tu ce ai patit fetita la 3 dimineata?!" Femeia afirma, referindu-se la atitudinea angajatilor spitalului, ca "Doamne fereste sa ti se faca rau in miezul noptii, ca sa le strici lor somnul de frumusete".Postarea acesteia a fost citita in presa locala de Bogdan Nica, managerul SPU Ploiesti, care a declarat ca a contactat pacienta, dispunand imediat si o ancheta interna."2021. Ploiesti - Spitalul Judetean, conditii? 0Sa nu mai zic de atitudinea doctorilor si a asistentilor... Doamne fereste sa ti se faca rau in miezul noptii, ca sa le strici lor somnul de frumusete. Fix cu aceste cuvinte am fost primita la receptia spitalului: "tu ce ai patit fetita la 3 dimineata?!" Parca ma si simteam prost ca mi-s-a facut rau:))Doamne, imi cer mii de scuze de deraj! Hai ca plec acasa si vin dupa amiaza, e in regula???Sa nu mai spun ca erau pacienti ce aveau nevoie de ele, era un om langa mine, astepta de ceva timp, poate chiar de zeci de minute sa il ajute. Era cu mana rupta, gemea de durere, ii se vedea efectiv osul iesit prin piele, horor! A fost intr-un final ajutat, cred ca facea prea mult zgomot si era deranjant.Doamnele asistente si doctorite stateau adunate toate la tv. Era "La bloc", desigur, orice era mai important de facut decat sa ii ajute pe bietii oameni. Anul 2021, ce sa vrei mai mult? Uita-te atent la poza, vezi ce frumos e intr-un spital European dintr-o tara asa emancipata cum e Romania?! Iesiti dragilor la vot iesiti, suntem foarte ajutati.Trebuia sa fac un set de analize unde necesita proba de urina, astept 30 de minute, era un pacient imobilizat ajutat de un cadru medical... in fine. "Hai domnisoara, du-te la baie, da' puneti masca bine pe nas, ca avea diaree asta de dinainte, Te descurci tu cumva..."Frumos... frumoase vorbe, frumoasa atitudine, aveti toata stima si respectul. Va felicit! Ne ajutati foarte mult. Ce covid, ma? Pai nici covidul nu sta in conditiile astea, de aici nu iesi cu covid, ci cu hepatita, cu alte enspe mii de boli. Nu covidul ne omoara, ci indiferenta, nepasarea, jegul si atitudinea asta de tot c... l!"Contactat de Observatorul prahovean , managerul Bogdan Nica a declarat urmatoarele: "Sunt la curent cu situatia descrisa de pacienta respectiva. Am luat deja legatura cu dansa si am si declansat o ancheta interna. Va asigur ca se va lasa cu sanctiuni dure! In maxim doua zile se finalizeaza cercetarea si va comunic deciziile. Nu ramane asa!Sunt de doua luni si jumatate aici. Exact asta este situatia, asa cum o vedeti in imagini. Criza sanitara a dus la un numar foarte mare de solicitari, oameni pe care nu am avut efectiv unde sa ii ducem. Pot insa sa va spun ca numarul a scazut, am pregatit deja un sector unde sa putem duce pacientii, iar cel actual va intra in renovare completa. Am solicitat deja sumele necesare si urmeaza sa le primim."