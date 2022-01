Grav accident pe Valea Oltului: Un mort, doi raniti

O peroana a decedat si alte doua au fost transportate in stare grava la Spitalul Clinic Judetean din Sibiu, in urma unui grav accident care a avut loc joi in apropierea localitatii Boita pe Valea Oltului, arata NewsIn.

In urma primelor cercetari s-a descoperit ca vinovat pentru accident a fost un TIR care a intrat pe contrasens si a lovit doua autoturisme.

Potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul Judetean de Politie Sibiu, traficul pe Valea Oltului a fost restrictionat pe ambele sensuri de mers timp de aproape o ora dupa accident.

Viteza excesiva si curbele din dreptul localitatii Boita sunt responsabile pentru numeroase accidente rutiere in aceasta zona.