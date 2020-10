Guvernul vrea sa organizeze un compartiment suport COVID -19 la Spitalul "Gerota" din Capitala. 200 de medici ar urma sa fie angajati fara concurs

Se infiinteaza compartiment Suport Covid la Spitalul Gerota si se angajeaza medici rezidenti

Ce salarii vor primi medicii angajati la Gerota

Astfel, la Spitalul Ministerului de Interne din Bucuresti ar urma sa fie organizat un compartiment suport Covid pentru care urmeaza sa fie angajati 200 de medici.Masura este luata ca urmare a faptului ca institutiile sanitare desemnate ca spitale COVID-19 intampina zilnic dificultati din cauza lipsei personalului medical pentru specialitatile: anestezie terapie intensiva (ATI), urgenta, epidemiologie, radiologie, boli infectioase, pneumologie.Mai mult, institutiile cu rol in gestionarea, la nivel national, a situatiei de urgenta, sunt in imposibilitatea de a asigura un raspuns coerent si concentrat din cauza lipsei personalului medical de specialitate care sa poata fi detasat, acolo unde este nevoie, pentru a asigura tratamentul pacientilor conformati si realizarea anchetelor epidemiologice.Conform Ordonantei aflata pe ordinea de zi a sedintei de Guvern, "aceasta deficienta ingreuneaza acordarea asistentei medicale inclusiv a cazurilor severe care necesita intubare si a pacientilor ventilati mecanic fara sa fie intubati.Zilnic sunt efectuate misiuni medicale de transfer, atat terestru cat si aerian, a pacientilor COVID- 19 pozitivi din spitale unde s-a depasit capacitatea de tratare, catre alte spitale din tara".Guvernul mai transmite ca se impune adoptarea de masuri imediate in vederea stabilirii cadrului normativ potrivit, lipsa adoptarii acestor masuri, cu celeritate, poate avea consecinte negative asupra capacitatii administrative de gestionare a riscului epidemiologic generat de pandemia de COVID-19.Conform Ordonantei de Urgenta, Articolul 1, alineatul 1, arata ca "se suplimenteaza statul de organizare al Spitalului de Urgenta "Profesor Dr. Dimitrie Gerota" Bucuresti subordonat Directiei Medicale a Ministerului Afacerilor Interne, prin infiintarea Compartimentului Suport COVID - 19 in cadrul sectiei Unitatea de Primiri Urgente, prevazut cuin specialitatile: anestezie terapie intensiva (ATI), medicina de urgenta, epidemiologie, radiologie - imagistica medicala, boli infectioase, pneumologie, pe durata angajarii persoanelor prevazuta la art. 5, pe functii de personal contractual.Conform Alin (2) Activitatea Compartimentul Suport COVID - 19 din cadrul Spitalului de Urgenta "Profesor Dr. Dimitrie Gerota se afla sub coordonarea directa a Directiei Generale Management Urgente Medical edin cadrul Departamentului pentru Situatii de Urgenta al Ministerului Afacerilor Interne.Ordonanta de urgenta mai precizeaza ca posturile mentionate sunt ocupate,Acestia vor beneficia, pe langa salariul de baza, de sporurile acordate personalului medico-sanitar din structurile de primire a urgentelor ale Spitalului de Urgenta "Profesor Dr. Dimitrie Gerota."Medicii incadrati la Compartimentul Suport COVID - 19 pot fi detasati prin Ordin al Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, conform prevederilor Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic, cu modificarile si completarile ulterioare, la unitati sanitare publice, in vederea gestionarii cazurilor de infectie cu COVID-19", se mai arata in OUG.In cazul in care un post vacant este solicitat de mai multi medici, acesta este ocupat de medicul care a obtinut cea mai mare medie la examenul de specialitate.Documentul mai prevede ca durata angajarii medicilor la Compartimentul Suport COVID - 19 din cadrul Spitalului de Urgenta "Profesor Dr. Dimitrie Gerota" este de sase luni, cu posibilitate de prelungire, cu aceeasi perioada, in cazul in care situatia epidemiologica o impune.Sumele necesare acordarii salariilor de baza si a sporurilor stabilite sunt asigurate prin transferuri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pe perioada in care medicii isi desfasoara activitatea in cadrul Compartimentului Suport COVID - 19.Sumele necesare platii indemnizatiei de detasare in cuantum de 50% din salariul de incadrare si a diurnei zilnice de 2% din salariul de incadrare, pe perioada detasarii, pentru medicii incadrati la Compartimentul Suport COVID - 19 din cadrul Spitalului de Urgenta "Profesor Dr. Dimitrie Gerota", se suporta din bugetul Ministerului Sanatatii.Citeste si: