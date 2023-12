Iasi: Copil de noua ani, somat de CAS sa-si declare veniturile

Un copil in varsta de noua ani din Iasi a fost somat de Casa de Asigurari de Sanatate din judet sa-si declare veniturile si contributiile din ultimii patru ani. Tatal acestuia a incercat fara succes sa afle de la reprezentantii CAS Iasi pentru ce trebuie sa depuna fiul sau declaratiile.

Baiatul, Radu Stefan Vicol, a primit acasa o instiintare in care i se cerea sa depuna declaratiile pentru perioada 2008-2012, adica de la varsta de cinci ani, impreuna cu deciziile de impunere anuale emise de organele fiscale, informeaza Romania Tv.

Totodata, copilul trebuie sa justifice si neplata contributiilor pentru perioada respectiva.

Tatal sau nu crede ca este vorba despre vreo eroare pentru ca, alaturi de numele baietelului, este trecut si CNP-ul sau si a incercat sa-si explice situatia prin premiile obtinute de fiu la olimpiade.

"Ma intreb la ce declaratie de venit se refera instiintarea asta. Ei imi spun ca, potrivit Codului Fiscal, imi pun penalizari si imi dau amenda. Mi se pare culmea culmilor, este o absurditate. Este elev in clasa a III-a. Ma gandesc ca s-au declarat premiile castigate la olimpiade si sunt pusi sa plateasca impozit pentru aceste premii.

A fost anul trecut la un concurs, la olimpiada de matematica, unde a luat vreo 30 de lei. Ma intreb la ce venituri se refera. La banii de buzunar, la premiile scolare de la Olimpiadele Nationale sau la banii primiti de la bunici de ziua lui?", a spus Sorin Vicol, tatal baiatului.

In scrisoarea trimisa, CAS Iasi invoca articolul 215 din Legea privind reforma in domeniul sanatatii, printre ale carei prevederi este si aceea ca "obligatia virarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate revine persoanei juridice sau fizice care angajeaza persoane pe baza de contract individual de munca ori in baza unui statut special prevazut de lege, precum si persoanelor fizice, dupa caz".

Legea prevede, insa, ca toti copiii cu varste mai mici de 18 ani beneficiaza de asigurare de sanatate fara a plati contributiile.