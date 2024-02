In Romania, coruptia inca ucide!

.com

A mai trecut un an si pe 30 octombrie am comemorat 3 ani de la tragedia din clubul Colectiv, poate cea mai mare tragedie care a lovit Romania dupa Revolutia din 1989. Un adevarat masacru in care niste tineri care isi doreau sa asculte muzica au platit cu viata pentru indolenta si coruptia ce a pus stapanire pe administratia publica romaneasca.

Reactia tipic romaneasca la acel moment dat a fost musamalizarea si fuga de raspundere: de la patroni, la administratori, la pompieri si pana la primar, cu totii au fugit de asumarea vinovatiilor si iata ca sute de parinti, prieteni, iubiti, frati, asteapta de la justitia romana o minima alinare: pedepsirea celor responsabili!

Dincolo de aceste asteptari legate de actul de justitie, oamenii isi doresc sa se simta in siguranta si spera ca lectia Colectiv sa fi schimbat ceva in modul de a face administratie in Romania.

O spun cu toata raspunderea: doamna ministru Sorina Pintea este la fel de indolenta si ineficienta precum colegul sau, ministrul care a refuzat ajutorul extern si astfel a condamnat la moarte zeci de oameni, Nicu Banicioiu, iar realitatea este trista, asistam la o batjocura fara margini la adresa cetateanului roman, o incompetenta ce frizeaza bunul simt:

la 3 ani de la dezastrul de la Colectiv #Romania este fix in acelasi stadiu: nu poate trata marii arsi

personal am facut 4 adrese in ultimii 2 ani pentru alocarea fondurilor si dotarea cu aparatura necesara a Clinicii de Chirurghie Plastica din cadrul Spitalului Sf. Spiridon din Iasi, iar raspunsurile se bat cap in cap, se tergiverseaza lucrurile si nu se aloca bani

in judetele Moldovei au murit pacienti in ultimii 2 ani din cauza arsurilor , clinica din Iasi neputand trata arsurile mai mari de 20% din suprafata corpului

, clinica din Iasi neputand trata arsurile mai mari de 20% din suprafata corpului In 2017 un barbat din Botosani si o femeie din Valea Lupului au murit la Iasi si un tanar din Stolniceni Prajescu a fost cu greu transferat la Bucuresti, iar cel mai recent caz este cel al tanarului Alexandru din Piatra Neamt transferat prin interventii personale la un spital in Belgia.

pacientii din #Moldova sunt condamnati efectiv la moarte: nu pot fi tratati la Iasi si nu pot fi transferati la Bucuresti din lipsa de paturi

Cand viata oamenilor este la mijloc, cand in pixul unui ministru sta o decizie capitala, nu este loc de balbaieli si tergiversari! Fiecare termen asumat de catre Ministerul Sanatatii a fost incalcat si iarasi amanari peste amanari!

In Moldova trebuie sa fie un spital care sa preia cazurile de mari arsi, o unitate care sa deserveasca pacienti la nivel regional, in timp real!

As vrea sa punctez si lipsa profesionalismului Guvernului Romaniei si Ministerului Sanatatii, care nu au reusit nici pana astazi sa demareze construirea celor 3 Spitale Regionale pe care Romania s-a angajat sa le ridice cu sprijinul Uniunii Europene. In loc sa utilizeze cele 150 de milioane de euro puse la dispozitie gratuit de catre autoritatile europene, Guvernul PSD prefera tergiversarea proiectelor si solutii mult mai costisitoare pentru populatie.

La 3 ani de la cea mai mare tragedie, in Romania coruptia inca ucide!

Tragedia de la Colectiv a deschis ochii unei tari si a atras atentia asupra neajunsurilor sistemului medical si indolentei cu care autoritatile reactioneaza, dar ceea ce ne scapa din vedere este ca in ultimii 3 ani, in Romania s-a produs, discret si neobservat, inca un "Colectiv", zeci de romani murind cu zile in spitalele de arsi!

Costel Alexe este deputat PNL si presedinte PNL Iasi

