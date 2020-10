Seful Spitalului din Lugoj: "In ATI, acum, avem patru cazuri, care nu sunt din Lugoj, sunt din tara, inclusiv din Bucuresti. Nu putem sa-i refuzam"

Directorul Spitalului din Lugoj spune ca la sectia ATi sunt patru pacienti care nu sunt din localitate, unii fiind chiar din Bucuresti."In sectia de ATI, acum, avem patru cazuri, care nu sunt din Lugoj, sunt din tara, inclusiv din Bucuresti. Nu putem sa-i refuzam, pentru ca foarte multe spitale nu mai au locuri. Cele mai mari eforturi se fac pe sectiile Infectioase si ATI. La Infectioase, pentru ca e flux mare de pacienti si la ATI pentru ca sunt cazuri tot mai severe. Pe Infectioase avem acum 11 internati, iar la ATI patru. Noi mai avem loc deocamdata, putem interna pana la 26 de persoane pe Infectioase si opt pe ATI", a declarat Erwin Floroni, directorul spitalului din Lugoj, potrivit Lugojeanul.ro. Medicul mai spune ca la Lugoj ajung cazuri tot mai grave, din intreaga tara."Foarte multi dintre pacienti sunt cazuri usoare si medii, care se vindeca repede si pleaca pe propria raspundere si se izoleaza la domiciliu, pentru ca legea le permite. Dar avem inregistrate si 26 decese, de la inceputul pandemiei, insa nu sunt toti din Lugoj. Asta in situatia in care primim cazuri extrem de grave din tara. Trebuia sa primim un caz de la Aiud, care a murit pe drum, nici macar nu a mai ajuns la noi", a mai spus Erwin Floroni.Pana acum, in acest spital au fost vindecat 77 de pacienti pana acum, "insa acestia sunt doar cei care au fost externati ca si vindecati, pentru ca avem foarte multi care au plecat la cerere, dar pe care nu ii prindem in statistica", a mai spus Erwin Floroni.Citeste si: