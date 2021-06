Noua strategie de combatere a infectiilor nosocomiale din spitale. Planul facut public de Ministerul Sanatatii

In prezent, se lucreaza la finalizarea normelor de aplicare a Legii nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea si tratamentul infectiilor asociate asistentei medicale din unitatile medicale si din centrele rezidentiale pentru persoanele adulte aflate in dificultate din Romania."Obiectivele principale vizeaza imbunatatirea substantiala a metodologiei de supraveghere si raportare a infectiilor nosocomiale, crearea de structuri in cadrul spitalelor pluri-disciplinare care sa permita izolarea si tratarea atat a infectiei nosocomiale, cat si a patologiei de baza in conditii de siguranta pentru ceilalti pacienti si evitandu-se raspandirea germenilor multi-rezistenti la antibiotice in alte unitati sanitare in urma transferului, precum si reglementarea la nivel national a accesului restrictionat al apartinatorilor la pacientii cu infectii cu gemeni multi-rezistenti", afirma aceeasi sursa. Joi, ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, s-a intalnit cu reprezentantii comunitatii Declic , cu care a discutat despre masurile pe care ministerul le implementeaza pentru limitarea infectiilor intraspitalicesti.La intalnire au participat si secretarul de stat Monica Althamer, directorul general al Directiei Generale Asistenta Medicala, Medicina de Urgenta si Programe de Sanatate Publica din Ministerul Sanatatii, Magdalena Ciobanu.Reprezentantii Comunitatii Declic i-au inmanat ministrului Sanatatii, Ioana Mihaila, o petitie semnata de aproape 20.000 de persoane, prin care se solicita implementarea unui mecanism de raportare zilnica a infectiilor nosocomiale.Initiatorii petitiei au organizat si un protest in fata Ministerului Sanatatii. Doua persoane, urcate pe picioroange, purtand halate albe imprimate cu bacterii, au tinut sub ferestrele institutiei un banner cu mesajul "Cat o mai lungiti cu nosocomialele?".