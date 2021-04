Noul ministru al Sanatatii, despre situatia la ATI: "Problema nu este legata doar de numarul de paturi, ci si de echipele de medici"

In acest sens, ea a anuntat ca astazi va discuta cu directorul de la Asistenta Medicala pentru a rezolva situatia din Bucuresti "Asa cum a discutat si ministrul anterior, problema nu este legata doar de numarul de paturi, ci si de echipele de medici si asistente medicale pregatite sa trateze in mod corespunzator pacientii din sectiile ATI. Astazi, impreuna cu dna director de la Asistenta Medicala vom reevalua care este situatia in Bucuresti, pentru ca inteleg ca acolo este cea mai mare problema, si vom vedea daca putem cumva sa redimensionam si sa regandim sectiile de ATI.Dureaza 11 ani sa pregatim un medic cu anii de facultate si cu cei 5 ani de rezidentiat, in medie. Este evident ca nu avem cum sa rezolvam lucrurile nici de pe o luna pe alta si nici chiar de pe un an pe altul", a spus Ioana Mihaila , la sediul MS.In prima conferinta de presa sustinuta miercuri in calitate de ministru, Ioana Mihaila a declarat cu privire la situatia din spitale ca principala problema o reprezinta disponibilitatea redusa a paturilor ATI."Problema principala este disponibilitatea redusa a paturilor ATI. In contextul in care numarul cazurilor a scazut cu 10%, ne asteptam ca si solicitarea pe paturi ATI sa nu creasca. Depinde si de noi, cum gestionam, dar si de oameni cum gestioneaza masurile de preventie.In 20 aprilie numarul de paturi ATI era 1634. In plus, pana la 4000 mai exista paturi in spitale dedicate cazurilor ATI de alte patologii. Prin modificarea ordinului care directiona circuitele intraspitalicesti s-a permis o flexibilizare, iar acum sunt spitale mixte. Impreuna cu managerii de spitale vom reusi sa ne flexibilizam", a declarat noul ministru al Sanatatii.