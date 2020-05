Ionel Arsene l-a demis pe patronul firmei de pompe funebre de la conducerea spitalului: Fara frizerite, chelneri si gropari!

Ziare.

com

Motivul invocat de social-democrat este ca acesta e si patron al unei firme de pompe funebre si al unei alteia care se ocupa cu asfaltari si lucrari de intretinere in oras."Am demis patronul de pompe funebre de la conducerea Spitalului Judetean Neamt!! Cum nicio promisiune facuta nemtenilor nu ramane neindeplinita, va anunt ca l-am demis pe domnul care se ocupa de pompe funebre si am numit un om de o inalta pregatire profesionala si morala, in persoana doctorului militar Silviu Dan Verzea.Mai ales in aceasta perioada dificila pe care o traversam, fara niciun sprijin de la Guvernul Romaniei, avem nevoie de profesionisti, care sa aiba competenta necesara si pregatirea medicala pentru a conduce Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt.Asadar, cel putin la Neamt, nu accept compromisuri si bataie de joc: fara frizerite, chelneri si gropari la conducerea celui mai mare spital din judetul nostru", a anuntat pe Facebook Ionel Arsene Medicul Silviu Dan Verzea a mai condus Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt si in urma cu cativa ani. Despre el, Arsene spune ca e cel mai potrivit ca sa treaca cu bine de pandemie."Domnul Verzea este unul dintre cei mai respectati medici chirurgi, cu titlul de doctor in stiinte medicale, a profesat la Spitalul Militar Central din Bucuresti, este tanar si foarte determinat sa isi foloseasca toata experienta si priceperea in a depasi cu bine situatia de criza generata de coronavirus.L-am asigurat de tot sprijinul meu si al Consiliului Judetean si imi pun toata increderea in capacitatea dumnealui de a avea grija ca toti nemtenii care ajung la spital sa fie tratati in cele mai bune conditii.In urma discutiei pe care am avut-o, l-am rugat pe domnul doctor Verzea ca echipa manageriala sa fie propusa de dumnealui, respectiv nominalizarile pentru functiile de director ingrijiri, director medical si director financiar. Am toata increderea ca va alege oameni competenti, care sa-i fie sprijin in ceea ce inseamna management performant intr-o situatie de criza", mai scrie Arsene, inainte de a-si incheia postarea cu sintagma "Cu Dumnezeu, inainte!".Arsene a fost cel care, pe 17 mai, a iesit public acuzand liberalii ca au pus la conducerea Spitalului Judetean Neamt un patron de firma de pompe funebre.Marius Ghinet (foto) este membru PNL, are o firma de pompe funebre si este si director de logistica al SC Publiserv SA, societate a Consiliului Local Piatra-Neamt care se ocupa de asfaltari si lucrari de intretinere in oras, conform presei locale.Ghinet, care inainte de a fi liberal a trecut si pe la PMP, a spus ca este socat de atacul la adresa sa si ca il recomanda experienta sa de peste 20 de ani de business sa conduca eficient un spital.A.S.