Directorul Spitalului Municipal din Medias, unde un bolnav de COVID a murit asteptand sa fie intubat: "Sper ca de marti sa putem caza pacienti in salonul ATI"

"Cladirea in care vor fi paturile pentru pacientii COVID, 20 de paturi, in cadrul carora vor fi si paturile de ATI, este amenajata, urmand ultimul lucru care se face, sunt lucrari la lift. Se lucreaza si acum, sambata, duminica, constructorul a promis ca luni dimineata, liftul va fi functional, urmand ca dupa aceea, de marti sa poata fi cazati pacienti acolo", a explicat directorul Gheorghe Nicorici.Nicorici a mai precizat ca atat el personal, cat si medicii din Spitalul Municipal din Medias au facut tot ce a fost posibil ca sa-l salveze pe barbatul de 65 de ani, infectat cu cu virusul SARS CoV-2, care a decedat.La Spitalul Municipal din Medias exista sectie ATI, dar unde sunt internati pacientii care nu sunt infectati cu noul coronavirus.Directorul Directiei de Sanatate Publica, medicul Gabriel Budescu, a declarat vineri, pentru AGERPRES, ca s-a incercat transferul acestui pacient de la Medias intr-un alt spital cu paturi ATI pentru bolnavii COVID-19, dar nu s-a reusit din cauza ca nu mai exista locuri libere."A murit. S-a cerut sa fie dus undeva la un ATI, nu a avut loc nicaieri, pentru ca nu sunt locuri. Cei de la Turda, spre exemplu, cer si ei paturi peste tot. Omul a fost pus pe oxigen, numai ca a avut multe comorbiditati (...), trebuia intubat", a spus Budescu.Si Prefectura Sibiu a anuntat vineri seara, printr-un comunicat de presa, ca, s-a luat legatura cu CNCCI, "in vederea solicitarii unui loc pe sectia ATI, spitalul din Medias avand sectia de ATI destinata pacientilor Covid in amenajare".In prezent in judetul Sibiu, pentru pacientii cu COVID-19, adulti, exista paturi la Terapie Intensiva doar in Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din municipiul Sibiu. Aici sunt 12 paturi, care, vineri, in ziua in care a decedat pacientul din Medias, erau toate ocupate, potrivit oficialilor.Citeste si: