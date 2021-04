Un criminal s-a denuntat la "Nasul TV". Barbatul a sunat sa anunte ca si-a ucis mama in ziua cand femeia a implinit 69 de ani

Daniel Amarandei, cum il cheama pe individ, i-a taiat pur si simplu gatul femeii care i-a dat viata apoi a pus mana pe telefon si a sunat la un cunoscut post de televiziune national, povestind ce a facut."Un barbat a sunat la Nasul TV si a spus ca si-a omorat mama. Apelul la 112 a fost facut de producatoarea TV si am trimis acolo echipaje si politia. Un nou mod de anunt al situatiilor de urgenta!", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU SMURD Iasi.Ajunsi la fata locului, pe strada Cazanciilor din Iasi, medicii nu au facut decat sa constate decesul femeii.Potrivit anchetatorilor, in urma cu o luna femeia a scapat cu viata dupa ce fiul ei a inchis-o in casa si a dat drumul la gaz, cu aceeasi intentie de a o omori. In urma incidentului de atunci, Daniel Amarandei a fost internat la Institutul de Psihiatrie "Socola", din Iasi, de unde a fost scos chiar de mama sa, pe semnatura.Vecinii sunt siderati de cele intamplate. "Era singurul copil, l-a crescut cu mare drag. Nu bea, era cuminte, dar boala psihica la cap il facea sa nu mai stie de el. Ieri am vorbit cu el, sapa in gradina, era lucid. Lua tratament, dar din ce am aflat il cam refuza. Se plangea maica-sa ca nu prea respecta tratamentul. Nici nu are cine sa se ocupa sa o inmormanteze, ca nu are pe nimeni", a spus vecina femeii ucise.Daniel Amarandei era cunoscut cu probleme psihice cronice de cativa ani. In anul 2014, a fost internat la Sectia Grajduri a Spitalului Socola, fiind ulterior externat si obligat prin sentinta judecatoreasca la efectuarea tratamentului medical. Pentru ca nu a urmat tratamentul, boala a recidivat.Din precizarile medicilor, el a si fost amendat din cauza asta. Anul trecut, a avut si o problema infractionala, fiind complice la un furt, fiind judecat sub control judiciar.