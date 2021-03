Managerul Institutului Matei Bals despre al treilea val epidemic: "Boala s-a schimbat, formele severe apar mult mai repede"

La Institutul "Matei Bals" medicii sunt aproape de colaps, iar managerul interimar al institutiei spune ca nu mai exista paturi si ca va trebui regandita, la nivel national, strategia de contracarare a pandemiei "Situatia este critica. Nu mai avem paturi, am incercat sa amenajam 3 paturi suplimentare. Nu avem personal suficient la terapie intensiva. Boala s-a schimbat, formele severe apar mult mai repede, degradarea pacientilor este mult mai severa, avem pacienti mult mai tineri care necesita ingrijiri la t erapie intensiva . Ieri am avut o situatie disperata, am avut pacienti pe care nu am avut sa ii transferam.Daca situatia continua asa, trebuie regandita toata strategia nationala. La camera de garda nu mai avem locuri, este plina. Personalul medical este la limita, poate sa cedeze oricand.", a spus Catalin Apostolescu, manager interimar al Institutului "Matei Bals", la Antena 3