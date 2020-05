Managerul Spitalului de Urgenta din Botosani, inlocuit din functie pentru a doua oara in mai putin de o luna

Ziare.

com

Centrul Judetean de Comunicare a transmis, vineri seara, o informare de presa potrivit careia Mihalachi a fost suspendata din functie in baza unui ordin semnat de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. In locul acesteia a fost numit medicul chirurg Radu Malancea."Prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 679/15.05.2020, dna Livia Mihalache se suspenda din functia manager al Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati pe perioada instituirii starii de alerta la nivel national, conform art. 21 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 70/2020.Prin Ordinul Ministrului Sanatatii nr 680/15.05.2020, dr. Radu Malancea se numeste in functia manager interimar al Spitalului Judetean de Urgenta Mavromati pe perioada starii de alerta instituite in conditiile Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 24/2020", se arata in informare.Numirea unui nou manager la Spitalul Judetean de Urgenta Mavromati are loc dupa ce vineri dimineata fostul director a preluat prerogativele functiei, ca urmare a incheierii starii de urgenta.