Criza de manusi chirurgicale pe piata. Managerul unui spital: "Nu e magazia goala, dar nici nu avem extrem de multe"

Managerul Spitalului Municipal Timisoara, Daniel Malita, a declarat pentru adevarul.ro ca pe piata exista o criza de manusi chirurgicale, produsele fiind livrate "cu taraita"."Este un inceput de criza de manusi. Din cate am inteles, in Uniunea Europeana sunt doi sau trei producatori autorizati. Unul dintre cei cu care am lucrat noi spunea ca are productia pe tot anul viitor deja vanduta. Criza a inceput deja pentru ca nu au standard medical pentru Uniunea Europeana cele care sunt facute prin Malaezia, China si asa mai departe. Este o criza. Noi din vara am inceput sa ne confruntam cu ea. Avem contract in derulare si ne livreaza cu taraita, nu la cantitatile la care am avea nevoie. Primim, nu suficiente, si din acest motiv impartim si noi saracia cum putem, la toate sectiile", a declarat Daniel Malita pentru sursa citata.Managerul Spitalului Municipal Timisoara a declarat ca manusile disponibile sunt impartite in functie de prioritati. "Noi am incercat sa prioritizam, distribuim pentru UPU, pentru ATI, unde este consum mai mare. Nu pot sa spun ca in momentul de fata avem stocuri. Nu e magazia goala, dar nici nu avem extrem de multe", a mai declarat managerul de la Spitalul Municipal Timisoara.Spitalul Municipal Timisoara a cerut sprijin pentru achizitia de manusi si Fundatiei Comunitare Timisoara, ONG care a adunat fonduri printr-un proiect initiat de primarul Dominic Fritz "Suntem in plin proces de achizitie de manusi atat de necesare spitalelor. Este o criza la nivel mondial de manusi chirurgicale. Doar Spitalul Municipal Timisoara ne-a solicitat pana acum. Daca ne-ar fi solicitat si celelalte spitale, nu cred ca am fi putut sa ii ajutam", a declarat Daniela Chesaru, director executiv al Fundatiei Comunitare Timisoara.