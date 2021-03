Blestemul "marilor arsi", sistemul din Sanatate prabusit total. "Nu avem banci de piele pentru realizarea grefelor la arsuri severe"

Cate paturi de mari arsi sunt in Romania si de ce nu putem trata pacientii cu arsuri grave aici

Marti, in jurul pranzului, doua aeronave C-27J Spartan ale Fortelor Aeriene Romane, configurate pentru misiuni medicale, au dus trei pacienti in Belgia si Austria."Misiunile au fost aprobate de ministrul apararii nationale, Nicolae-Ionel Ciuca, in urma solicitarilor Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul Ministerului Afacerilor Interne", a transmis MAPN.Unul dintre pacientii cu arsuri provenite din incendiul din Prahova a ajuns la Spitalul Militar "Reine Astrid" din Belgia, celalt, la AKH Viena. Este vorba despre pacientul de 59 de ani are arsuri de grad IIA, IIB si III pe 60% din suprafata corporala si de pacientul de 53 de ani are arsuri de gradul IIA, IIB si III pe 70% din suprafata corporala. Ambii pacienti au arsuri ale cailor aeriene superioare.De asemena, o pacienta de 22 de ani din Bistrita, cu arsuri pe 40 % din suprafata corporala, a fost transferata la un spital din Graz, Austria.In Romania sunt 21 de paturi in unitatile functionale care pot trata arsuri complexe dar nu avem niciun centru destinat tratamentului pacientilor cu arsuri severe, deci nicio banca de piele necesara pentru realizarea grefelor la pacienti cu o suprafata corporala atat de afectata de arsura, a explicat pentru Ziare.com Bogdan Oprea, purtator de cuvant al Ministerului Sanatatii.Conform datelor furnizare de Ministerul Sanatatii, din cele 21 de paturi pentru marii arsi din Romania, sase dintre acestea sunt la Spitalul Floreasca, cinci la Spitalul de Arsi din Bucuresti, cinci la spitalul Judetean din Timisoara si alte cinci la Spitalul Judetean din Iasi. La acestea se mai adauga inca 10 paturi pentru copii la Spitalul Grigore Alexandrescu din Bucuresti.Insa tocmai la Spitalul de Arsuri din Bucuresti nu pot fi preluate politraume.Conform Ordinului nr. 476 din 27 aprilie 2017 privind organizarea si functionarea structurilor care acorda asistenta medicala si ingrijirea bolnavilor cu arsuri, un centru pentru arsi trebuie sa detina banca de piele acreditata sau acces la banca de piele acredita.Pentru ca Romania nu detine o astfel de banca, iar pentru pacientii cu arsuri grave pe suprafete mari din corp nu se poate realiza autogrefa, acestia sunt transferati in alte spitale din Europa unde pot fi tratati. Un incendiu violent a izbucnit luni seara la o fabrica de produse din titei din Prahova , iar focul se manifesta generalizat la o hala si a cuprins trei autoturisme si un autotren. Doua persoane au suferit arsuri.In luna august 2020, cea mai moderna unitate functionala pentru tratarea marilor arsi din Bucuresti a fost inaugurata la Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar Arseni.Unitatea era catalogata ca fiind cea mai moderna structura pe care o avea Romania in acel moment pentru tratarea acestor pacienti, fiind vorba despre o investitie a Primariei Sectorului 4, costurile ridicandu-se la 7.500.000 lei cu TVA.Statisticile arata ca avem cei mai multi mari arsi din Europa. In Romania se inregistreaza, anual, intre 600 si 800 de cazuri de mari arsi. O parte dintre ei sunt tratati in tara, o parte sunt transferati in strainatate.Ar urma sa se construiasca, cu finantare de la Banca Mondiala, patru centre pentru mari arsi - doua in Bucuresti, unul la Timisoara si unul la Iasi - despre care se vorbeste inca din anul 2014. Cele patru centre exista in acest moment doar pe hartie si nimeni nu stie cand vor fi construite , potrivit Hotnews.ro Incendiul de la Colectiv, in urma caruia au murit 65 de oameni, a scos la iveala un sistem de sanatate care nu poate trata pacientii cu arsuri grave.La mai bine cinci ani dupa tragedia care a indoliat Romania, inca nu avem un spital care sa trateze oameni raniti grav in incedii, cu toate ca la acel moment, autoritatile spuneau ca sunt in stare sa faca fata.In urma incendiului de la Colectiv mai multi pacienti au fost trimisi in clinici din strainatate.O alta tragedie, produsa in luna noiembrie 2020, in Spitalul din Piatra Neamt, a aratat ca Romania nu-si poate trata pacientii arsi. Medicul Catalin Denciu a fost trimis la Spitalul Militar "Reine Astrid" din Belgia, cu arsuri pe 40% din suprafata corpului.El a fost cel care a scos pacientii din sectia ATI cuprinsa de flacari.Insa nu de fiecare data pacientii trimisi in strainatate pot fi salvati. Un barbat cu arsuri grave produse in urma unui accident de munca la finalul lunii ianuarie a decedat intr-un spital din Belgia unde a fost trimis cu intarziere, abia dupa apelul disperat al familiei