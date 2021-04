Cazul medicului infectionist care, in plina pandemie, nu-si poate lua postul in primire. "Este abuz de putere"

Incurcata de legea pentru prevenirea pandemiei COVID-19

Tanarul medic face naveta de multa vreme la Iasi, acolo unde se afla familia, respectiv sotul si copilul, ambii cu probleme delicate de sanatate (diabet). Din acest motiv, Roxana a cautat sa vina cat mai aproape de casa, iar aceasta perspectiva i s-a ivit la inceputul acestui an, cand Spitalul Judetean din Piata Neamt a organizat un concurs exact pentru postul de medic infectionist.Zis si facut, iar la mijlocul lunii martie medicul infectionist de la Focsani avea sa primeasca vestea cea mare, ca a luat concursul si va veni sa lucreze pentru bolnavii infectati cu COVID-19, intr-o perioada grea pentru unitatea spitaliceasca. Si, bineinteles, aproape de familia de acasa.Conform legii, medicul ar fi trebuit deja sa se prezinte la noul post, doar ca intre timp, in buna traditie romaneasca, lucrurile s-au complicat si medicul este tinut captiv in spitalul din Focsani, impotriva vointei sale.Mai exact, folosindu-se de Legea 55/2020, privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care spune la articolul 30 ca "in cazul personalului incadrat in unitati sanitare, de asistenta sociala, de asistenta medico-sociala si in institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, termenele de preaviz nu incep sa curga, iar, daca au inceput sa curga, se suspenda pe intreaga durata a starii de alerta", conducerea spitalului din Focsani nu-i da voie Roxanei sa plece.Concret, intr-o adresa semnata de managerul unitatii medicale, medicul este instiintat ca sefa Sectiei de Infectioase, Doina Carteleanu, nu ii semneaza transferul intrucat are nevoie de serviciile sale si ar dezechilibra activitatea sectiei.Doctorita Carteleanu nu ne-a raspuns la telefon. In schimb, managerul Spitalului din Piatra Neamt a vorbit cu ea si a ramas profund dezamagit de inversunarea cu care tine cu dintii ca tanarul medic sa ramana la Focsani."Noi suntem spital COVID, avem 340 de bolnavi in prezent plus inca 50 de suspecti de coronavirus, pe cand la Focsani este doar o sectie de COVID. Doamna doctor care a castigat concursul vine sa lucreze in linia intai, nu pleaca in strainatate. Este un abuz de putere. Sefa de sectie de la Focsani nu vrea sa aprobe acest transfer cu acordul partilor, sub motivul ca ar ramane fara oameni. Intr-un spital, medicii vin si pleaca. Si noua ne-au plecat anul trecut trei oameni de la ATI si nu am facut caz. Situatia o stie si domnul secretar de stat Raed Arafat , de la Departamentul pentru Situatii de Urgenta, care prin reprezentantul din Neamt a propus o detasare de 30 de zile, dar nu este o solutie", ne-a spus Alexandru Filimon, directorul Spitalului Judetean din Piatra Neamt. Timpul se scurge iar pe 15 aprilie este data limita pana la care noul infectionist de la Spitalul din Piatra Neamt se mai poate prezenta la locul sau de munca, in caz contrar postul urmand a fi scos din nou la concurs.