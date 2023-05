Sistemul sanitar este in colaps, iar promisiunile Guvernului sunt vorbe goale, spune chirurgul Florin Chirculescu de la Spitalul Universitar, asa ca medicii se gandesc la proteste si nu exclud nici declansarea unei greve in Sanatate.

"Orice ai fi tu, pacient roman, ai face o greva in contul medicilor, al asistentilor, si al celorlalti angajati din sanatate?

Te intreb pentru ca spitalele sunt in prag de faliment, pentru ca ai fost mintit ca va urma o reforma si ca personalul sanitar va ramane in tara, ca vei avea UNDE sa fii tratat si ca va avea CINE sa te trateze.

Mi-e teama, insa, ca n-o sa lupti pentru mine. Mi-e teama ca, aidoma colegilor din Franta, Marea Britanie, Israel si Germania, o sa fim NOI nevoiti sa facem greva cu pricina, nu tu", a scris pe Facebook medicul chirurg Florin Chirculescu, presedinte al Federatiei Medicilor Sindicatelor Medicilor Ioan Cantacuzino.

In mesajul apel transmis tuturor pacientilor, Florin Chirculescu spune ca medicilor nu le este usor sa puna problema grevei, dar asa nu se mai poate.

"Totdeauna m-am intrebat: merita sa facem greva in sistemul sanitar? Merita sa declansam un conflict de munca de asemenea amploare? Si nu m-am intrebat de teama, fiindca putem s-o facem legal - m-am intrebat doar pentru ca o greva te-ar costa pe tine, pacient al meu.

Sistemul e in colaps, iar promisiunile Guvernului sunt vorbe goale. Daca ai fi in locul meu, tu, pacient roman, daca n-ai avea cu ce sa lucrezi si daca ai vedea ca in locul cresterilor salariale trambitate cu emfaza, te vei alege, de fapt, cu o SCADERE a veniturilor, ce ai face?

Tu, transportator, ai circula cu o masina careia nu-i face nimeni revizia, cand patronatul te-ar fura la bani? Tu, ceferist, ai lasa trenurile sa circule pe linii neverificate de ani de zile, cand angajatorul ti-ar taia sporurile de noapte, de sarbatori, de risc? Iar tu, politician roman care ma cauti la telefon - tu ce-ai face?", intreaba chirurgul.

Florin Chirculescu spune ca si medicii, si asistentii au "familii si mandrie profesionala", ca toti ceilalti, dar au in plus responsabilitatea fata de pacient.

"Vrem sa fim platiti corect si nu vrem sa ne platesti tu in felul ACELA, fiindca nu e cinstit, nu e normal, nu e moral.

E ceasul al doisprezecelea, iar noi, cei din sistemul de sanatate, nu mai avem de ales: daca guvernul nu-si tine promisiunile, daca guvernul nu vede dezastrul, si daca nici tu nu ne ajuti, pacient roman, maine n-o sa mai avem CUM sa te tratam.

Iarta-ma, pacient roman, dar simt ca n-avem incotro: sa stii ca incepem sa ne gandim la greva - nu de alta, dar vrem sa te putem trata si de aici inainte", arata Florin Chirculescu in incheierea postarii care a adunat peste 1.400 likes si aproape 1.000 de shares.

Mesajul medicului a fost preluat si de fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu. Acesta a dezvaluit ca l-a cunoscut pe Florin Chirculescu in timpul negocierilor dure purtate anul trecut cu sindicalistii din Sanatate, cand acesta a fost "unul dintre cei mai aprigi" combatanti.

"Aveau insa dreptate! Si bine au facut ca m-au confruntat! Si bine au facut ca si-au cerut drepturile! Si bine au facut ca au spus ca nu mai pot si ca mergand asa mai departe pun viata pacientilor in pericol!

Au obtinut ce li se cuvenea. Confruntarile si discutiile de anul trecut au dus la singura crestere majora a veniturilor medicilor din spitale, cu deosebire a celor care fac garzi. Profesionistii din orice domeniu, daca se unesc, au putere! Doar intr-o dictatura profesionistii nu mai conteaza!", a comentat pe Facebook Vlad Voiculescu.

Un studiu al Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti (CMMB) realizat in perioada aprilie-august arata ca 55% dintre medicii din Capitala sufera de stres personal, 52% de stres profesional, 36% de stres legat de interactiunea cu pacientul, iar 24% sufera de toate cele trei tipuri.

Participantii la studiul CMMB au mai declarat ca lucreaza in medie 42,9 ore pe saptamana si consulta in medie 18,2 pacienti pe zi. 30% au doua locuri de munca, iar 12%, trei sau mai multe joburi.

Federatia Sanitas a anuntat ca un miting de amploare va avea loc pe 19 octombrie.

Medicii nu sunt singurii care iau in calcul varianta grevei. Si sindicalistii din BNS au anuntat proteste pentru aceasta toamna.