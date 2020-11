Medicul si asistenta care ar fi facut sex in ATI Targu Jiu, cercetati de autoritatile din spital. Reclamatia, facuta de fostul iubit gelos

Reclamatia ar fi fost facuta de fostul iubit gelos

Cu o zi inainte de aparitia stirii intr-un cotidian online, Spitalul Judetean de Urgenta Targu Jiu sustine ca a primit o sesizare anonima pe site."In aceeasi zi, conducerea unitatii spitalicesti a inaintat sesizarea Consiliului Etic al Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu, cerand, cu celeritate, o analiza ferma si clara a celor relatate sub semnul anonimatului. Pentru ca ne dorim ca din corpul medical sa faca parte oameni verticali si dedicati meseriei, s-a dispus si constituirea unei comisii de cercetare disciplinara ce trebuie sa vina cu rezultat clar asupra situatiei pana pe data de 27.11.2020. Astfel de comportamente nu ne fac cinste si nu pot fi tolerate, cu atat mai mult cu cat traversam o perioada grea, o perioada in care colegii medici muncesc pana la epuizare pentru a salva vieti", se arata intr-un comunicat al Spitalului Judetean de Urgenta Targu Jiu.Sesizarea anonima ar fi fost facuta de catre un fost iubit al asistentei medicale, din cauza geloziei. Amantul care s-a simtit tradat a facut parte, la un moment dat, din conducerea spitalului din Targu Jiu, scrie Adevarul.ro In reclamatie se arata ca asistenta a fost depistata cu COVID-19, dar intalnirile cu medicul rezident ar fi continuat.