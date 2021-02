Pericolul gerului care a cuprins Romania. Medic: "Hipotermia e un ucigas tacut". Ce simptome trebuie sa ne ingrijoreze

Cum sa acordam primul ajutor in caz de hipotermie

Cum sa ne ferim de hipotermie

Cine sunt cei mai afectati de hipotermie

Un barbat din Iasi a murit in casa de frig

"Mare atentie la frig. Hipotermia e un ucigas tacut. Au aparut primele victime. Un pacient de 79 de ani nu a mai putut fi salvat iar altul de 67 este internat cu hiportermie si degeraturi", a transmis medicul Tudor Ciuhodaru de la Spitalul de Urgenta "Nicolae Oblu" Iasi.Medicul a postat pe pagina sa de Facebook un mic "ghid de supravietuire in astfel de situatii".Asadar, aflam ca sunt trei lucruri de catre trebuie sa tinem cont: recunoastere, interventie si, nu in ultimul rand, preventie."Primele simptome ale degeraturilor includ tulburarile de sensibilitate (furnicaturi, intepaturi), pielea se inroseste si se descuameaza iar apoi apar flictenele (bule ca dupa arsuri) si se instaleaza tulburari motorii.In forma severa se merge pana la gangrena ce necesita amputatia segmentului de membru", explica Tudor Ciuhodaru.Medicul mai precizeaza ca, printre semnele de alarma ale hipotermiei se numara: frisoanele, piele rece, palida, parestezii (amorteli) la nivelul membrelor, tulburari de echilibru si de vorbire, bradilalie, bradipsihie, somnolenta asociata unor respiratii superficiale si cu frecventa joasa, bradicardie, puls imperceptibil, urmate de confuzie, halucinatii si coma - urmate de "moartea alba".Pacientii se pot rani cu usurinta din cauza tulburarilor de echilibru iar in functie de severitatea lezionala si a hipotermiei pot ramane imobilizati la domiciliu sau se pot inregistra cazuri letale."Primul ajutor consta in lucruri simple si usor de facut avand drept scop limitarea pierderilor de caldura si incalzirea progresiva a pacientului):1.Plasati pacientul pe o suprafata uscata care asigura protectie fata de raceala solului.2.Gasiti un adapost sau spatiu (eventual incalzit) pentru a-l proteja de frig si vant.3.Indepartati hainele umede.4.Daca e posibil, administrarea de lichide calde.5.Nu frecati si nu masati pacientul ci doar asigurati incalzirea progresiva.6.Nu incalziti pacientul prin contact cu surse de caldura (soba, calorifer, apa fierbinte, dus sau cada).Din cauza tulburarilor de sensibilitate se pot produce arsuri si pot aparea fenomenele de soc", arata medicul.Ciuhodaru mai precizeaza ca orice degeratura necesita consult medico-chirurgical pentru a evita evolutia nefavorabila si complicatiile.Pentru a nu ajunge la hipotermie, in spatiile deschise trebuie sa purtam haine groase care sa protejeze extremitatile (fata, nas, urechi, maini, picioare), incaltamintea trebuie sa fie confortabila si bine izolata de apa, manusile cele mai bune sunt cele ce permit miscarea degetelor la un loc.In cazul in care credeati ca daca beti alcool, va incalziti, ei bine, medicul spune ca acesta trebuie evitat "50% din cazurile de hipotermie sunt asociate consumului de alcool".In locuinta trebuie mentinuta o temperatura de minim 21 de grade (expunerea indelungata la temperaturi scazute in conditii de imbracaminte inadecvata poate provoca hipotemie).Cele mai multe cazuri, de hipotermie, pe o statistica partiala, s-au inregistrat la persoane cu varste cuprinse intre 20 si 60 de ani, cu probleme socioeconomice incluse in categoria celor fara domiciliu sau traind doar din ajutorul social iar doua persoane sunt din categoria pensionarilor, mai transmite medicul.Pacientii provin in proportii egale din mediile urban si din rural Ponderea cazurilor grave, cu degeraturi de grade II-III-IV se apropie de 50 %, necesitand interventia chirurgilor reconstructivi.Prognosticul este intunecat de existenta patologiei asociate.Medicul mai precizeaza ca vantul si umezeala accentueaza hipotermia si duc rapid la instalarea degeraturilor. Un barbat in varsta de 79 de ani a decedat din cauza hipotermiei , el fiind gasit, vineri, 12 februarie, de vecini, in coma in locuinta sa din comuna Mosna, a anuntat, sambata dimineata, coordonatorul UPU-SMURD Iasi, medicul Diana Cimpoesu.Potrivit sursei citate, barbatul, care locuia singur, a ajuns la UPU in stop cardiac, cu hipotermie severa, avand o temperatura de 21,4 grade, si a fost resuscitat si incalzit aproximativ 6 ore.