Peste 8.800 de noi cazuri de infectare cu "ciuperca neagra", raportate in India. Pacientii ajung prea tarziu la spital

Cu ce se trataeaza boala mortala

Simptomele mucormicozei

Mucormicoza are o rata de mortalitate de 50%, iar unii pacienti pot fi salvati doar prin extirparea ochiului infectat, scrie BBC Medicii spun ca la cazurile post-recuperare Covid, mucormicoza se instaleaza intre 12 si 18 zile dupa vindecare.Regiunile Gujarat si Mahrasthra sunt, in acest moment, cele mai puternic afectate, insa alte 15 state au raportat si ele pana la 900 de cazuri.Sectiile speciale deschise pentru tratarea pacientilor cu mucormicoza devin rapid pline, iar unii spun ca India ar trebui sa declare epidemia de "ciuperca neagra".In spitalul Mahraja Yeshwantrao din orasul Indore, numarul de pacienti cu mucormicoza a crescut de la opt in urma cu o saptamana la 185 sambata seara, iar peste 80% dintre pacientii infectati au nevoie de operatie imediat."Mucormicoza a devenit chiar mai problematica decat Covid-19. Daca pacientii nu sunt tratati adecvat si la timp, rata mortalitatii poate creste pana la 94%. Costul tratamentului este mare, iar medicamentele sunt putine", spune Dr. Pandey de la acelasi spital Tratamentul pentru mucormicoza este amfotericina B, un medicament injectabil intravenos care trebuie administrat in fiecare zi timp de opt saptamani. O singura doza costa 48 de dolari si trebuie administrata zilnic, timp de doua luni.Cei mai multi pacienti care au dezvoltat mucormicoza sunt de sex masculin, au fost tratati cu steroizi si aveau boli cronice, majoritatea diabet.Printre simptomele care apar in cazul infectiei se numara: nas infundat si sangerari, durere si umflare a ochiului, pleoape cazute si vedere incetosata sau chiar pierdere a vederii. De asemenea, pe piele pot aparea pete de culoare neagra.De obicei, pacientii ajung la spital cand infectia este deja avansata si cand si-au pierdut vederea, iar singura solutie in cazul acestora este indepartarea chirurgicala a ochiului pentru a opri infectia sa ajunga la creier.