Mii de pacienti cronici, lasati sa sufere. Manager de spital unde sunt tratati doar 18 pacienti: Pun in practica politica statului

Dr. Calin Tiu, managerul Spitalului din Campina, a explicat in exclusivitate pentru Mediafax situatia din unitatea sanitara, unde, inainte de epidemie, erau internati 1.000 de pacienti lunar.Cei mai multi dintre acesti oameni asteapta sa fie tratati in spital , insa, cum acest lucru este imposibil pentru ca spitalul este suport Covid, oamenii cauta alte spitale sau, mai grav, raman netratati, riscand agravarea bolilor pe care le au.In Spitalul din Campina sunt acum internati 18 pacienti. Acolo lucreaza insa 70 de medici si 200 de asistente, iar capacitatea este de 300 de paturi."Conform definitiei de spital - suport Covid noi ar trebui sa tratam strict pacienti pozitivi COVID sau suspecti COVID cu alte afectiuni acutizate, adica pacienti care sa ne parvina din spitalele direct COVID. In afara de categoria asta de pacient COVID cu comorbiditati mai intra urgenta majora, pacienti care vin ca urgente si care trebuie rezolvati pe loc, altfel viata lor este pusa in pericol daca se pune problema unui transport la distanta.In acest context activitatea spitalului a fost mult limitata si a fost poate si un noroc de la Dumnezeu, dar noi nu am avut atat de multi pacienti COVID cum am vazut la televizor in Italia, Spania, si asa mai departe. Daca situatia epidemiologica era similara, va asigur ca si noi eram depasiti ca numar de pacienti", spune dr. Calin Tiu.La acest spital exista un singur pacient confirmat cu COVID-19 si alti 18 care au si alte afectiuni si sunt suspecti a fi infectati si cu noul coronavirus."In afara de acest pacient confirmat COVID in spital mai erau inca 18 pacienti cu comorbiditati, suspecti COVID. Nu e foarte mult, dar e cu totul altceva decat unul singur, sa ne intelegem. Pacientii COVID au niste particularitati ale lor care obliga centrul medical care ii trateaza sa le asigure altfel de conditii decat pacientilor normali.S-a creat aceasta prapastie artificiala intre numarul de paturi din spital, 302, si numarul de pacienti tratati. Pacientul COVID trebuie tratat singur in salon, si atunci daca noi avem saloane de 5-6 paturi, va dati seama ca nu mai este numar de paturi per total, si numar de camere in care acesti oameni vor sta individual", explica managerul, intrebat cum de activitatea spitalului e blocata de un singur bolnav.El spune ca nu poate interna si alti pacienti, pentru ca exista riscul sa fie infectati in spital cu coronavirus."In afara faptului ca a trebuit sa limitam numarul de internari, activitatea spitalului este prezenta, sunt oameni in Ambulator care au activitate cu pacientii, majoritari la distanta pentru eliberarea de concedii , retete si asa mai departe. Sunt pacienti care vin pentru consult la comisii, acolo unde evaluarea se impune. Sunt pacienti tratati in spitalizarea oncologie zilnic", mai explica medicul.Dr. Tiu recunoaste ca are solicitari din partea pacientilor care ar vrea sa fie operati sau tratati in spital, dar nu are ce face."Sunt pacienti precum gravidele care isi doresc mult sa nasca in spitalul acesta pentru ca spitalul asigura conditii foarte bune pentru nastere, exista pacienti care isi doresc sa vina in spitalul acesta categoric, dar poate in si mai mare masura sunt pacienti care refuza sa se apropie de spital pentru ca este suport Covid.Acesti pacienti care nu corespund criteriilor COVID pentru a intra in spitalul nostru sunt directionati catre alte spitale, non-COVID, Spitalul Judetean Ploiesti, Spitalul din Sinaia, Baicoi, Valenii de Munte. Eu va asigur ca in cele 40 de judete ale Romaniei exista fix aceeasi situatie, in fiecare spital suport Covid. La Spitalul din Ramnicu Sarat sau din Medgidia este fix acelasi lucru. Asa s-a gandit lupta cu Covidul", mai spune medicul.Intrebat el cum crede ca ar fi trebuit procedat, daca nu s-ar fi putut crea circuite separate de spitalizare pentru pacientii COVID si non-COVID, medicul a evitat sa raspunda."Nu ma pricep. Eu sunt chirurg si manager de spital de stat, pun in practica politica statului asa cum este ea facuta. Eu nu am loc sa apreciez daca era mai bine sau nu, pentru mine ca manager era minunat sa nu fiu manager de spital Covid. In pandemie putem comenta necesitatea infiintarii acestor centre dedicate? Putea sa fie prapad si sa nu ne ajungem, nici cu oamenii, nici cu mijloacele.Internarile erau intre 700 - 1000 de pacienti (lunar, inainte de pandemie, n.red.), plus internari de zi, plus activitatea din Ambulatoriu. Am fost desemnati unitate Covid, cineva trebuia sa o faca. Cei care critica situatia la zi ar fi putut fi bolnavi, incepand cu mine, si terminand cu rudele oricaruia dintre noi", a fost raspunsul sau.Nici legat de ce se intampla cu aceste sute de pacienti in aceasta perioada nu a vrut medicul sa dea un raspuns."Este o intrebare care e valabila egal in toata tara. Daca azi la pranz primim ordin ca am iesit de pe lista de spital Covid, intram in flux normal si ne tratam pacientii. Suntem prin lege un soi de spital de campanie, cu alte attributii decat cele obisnuite, nu a fost decizia noastra, ci a fost luata la nivel centralizat, ati vazut, este o lista cu 40 de spitale. Poate cineva sa-si asume ca a murit Covidul?Aceste unitati Covid au fost reorientate inclusiv spre ideea de a primi pacienti de la distanta, ne-am asteptat inclusiv sa primim pacienti de la Suceava. In Romania chiar daca am fi avut spitale peste noapte, cum au facut chinezii, nu stiu cum rezolvam problema personalului medical care este extrem de subred", a conchis dr. Tiu.