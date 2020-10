Inca 100 de locuri la ATI in Bucuresti, dupa ce Ministerul Sanatatii a suplimentat numarul de paturi pentru cazurile grave de COVID-19

Lista spitalelor unde se vor suplimenta locurile la ATI

Numarul paturilor de terapie intensiva din unitatile sanitare de la nivelul municipiului Bucuresti destinat pacientilor cu COVID-19 va fi suplimentat cu peste 100 paturi ATI, in urma unei evaluari realizate in aceasta dupa- amiaza de catre ministrul Sanatatii, Nelu Tataru si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat, Raed Arafat Astfel, cei doi oficiali au decis repartizarea uneicare va fi utilizata pentru tratarea pacientilor cu COVID 19 laDe asemenea,care a fost operationalizat in intregime, prin Ordinul Comandantului Actiunii, pentru tratarea pacientilor infectati cu SARS Cov 2 va avea, iar Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti un numar de 11 paturi ATI.Mai mult, s-a decis ca unitatile sanitare de urgenta din Capitala, respectiviar, prin Ordinul Comandantului Actiunii."La toate aceste unitati reprezentantii directiei de sanatate publica vor verifica modul in care au fost realizate separarea circuitelor si asigurarea fluxului pacientilor. Avem in vedere cresterea capacitatii de tratare a pacientilor si in unitatile sanitare din judetele Cluj, Timis, Mures, Iasi, dar hotararea va fi luata dupa ce ]n aceasta saptamana finalizez evaluarea acestora de la fata locului", a declarat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru.Ministrul Sanatatii a mai supus ca se are in vedere si suplimentarea personalului medical care lucreaza in prima linie a luptei impotriva COVID-19.In acest sens, s-a identificat modalitatea legala ca cei 200 de medici rezidenti si specialisti care au sustinut examenul de specialitate in ATI, Urgenta, epidemiologie, boli infectioase, pneumologie si radiologie care nu au post, sa poata fi angajati in Spitalul de Urgenta pr. Dr. Dimitrie Gerota, dupa care sa fie detasati in unitatile cu personal insuficient de catre DSU.Numarul pacientilor internati la ATI a ajuns marti, 20 octombrie 2020, la 768.Citeste si: