Ierarhia tragică a motivelor pentru care se moare în spitalele din România. Unde duce proasta gestionare a sistemului de sănătate

Zeci de mii de români mor, în fiecare lună, în România. Unii mor în spitale, alții acasă, iar aceștia din urmă pentru că, din cauza pandemiei nu pot fi tratați la timp. Medicii se plâng că sunt obosiți, iar pacienții dau vina pe sistemul sanitar prost gestionat.

Decesele reprezentate de COVID-19 sunt foarte multe, însă sunt multe alte afecțiuni care îi ucid pe români. Pacienții indică spre autorități.

Pacienți uitați în saloane sau care nu au primit tratamentul recomandat

Vasile Barbu, președintele Asociatiei Nationale pentru Protecția Pacienților dă vina pe sistem.

”Principala cauză a mortalității în spitale este proasta gestionare în perioada pandemiei a sistemului de sănătate. Și este principala cauză în ceea ce privește mortalitatea evitabilă printre pacienții non-covid, dar și în cazul pacienților COVID. Pornind de la cei care au luat foc în ATI, cei care au fost uitați în anumite saloane de spital, cei care nu au primit medicamentele recomandate prin protocoalele elaborate și cu sprijinul societăților medicale competente din România.

Aceste protocoale nu au fost respectate, din păcate, de către managerii de spitale, ba pentru că nu au putut să facă achiziții de medicamente, de echipamente de protecție.

Astfel că au fost foarte multe cadre medicale care au murit, anul trecut, pentru că nu au beneficiat de protecție prin echipamente medicale”, a explicat președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților.

O altă problemă este a infecțiilor nosocomiale despre care Vasile Barbu spune că în prezent este foarte greu de verificat.

”Există un procent destul de important însă în prezent este foarte greu de estimat pentru că nu mai avem acces în spitale”.

”Există riscul unor greșeli umane din cauza lipsei de experiență”

Pe de altă parte, medicii se plâng că sunt obosiți și lipsește personalul cu experiență. În prezent, din cauza lipsei de personal, multe spitale sunt nevoite să improvizeze, aducând oameni fără experiență de pe alte secții.

”Problema este cu personalul medical. A fost nevoie ca din alte secții să se detașeze asistente care să lucreze în reanimare. Am redus foarte mult din programul operator. Săptămâna trecută nu s-a operat. Săptămâna aceasta am avut două urgențe și am operat și ieri și azi. În perioada non-covid aveam câte 10 operații pe zi.

Se tot vorbește de paturi, însă aceste paturi degeaba le punem dacă nu avem personal. Detașăm personal de pe alte secții dar terapia intensivă nu se învață peste noapte.

Este cu totul altceva față de celelalte specialități. Manevrele sunt mult mai complexe, iar curba de învățare este mult mai lungă. Nu poți să înveți să ventilezi noninvaziv un pacient într-o noapte.

Când lucrezi cu oameni fără experiență există riscul și unor erori umane. Există un stres și pentru noi ca medici că trebuie să supraveghem, însă cât poți să supraveghezi, pentru că nu poți să stai non-stop, dar și pentru asistente pentru că nici ele nu vor să facă greșeli. Toată lumea este nu numai copleșită ci și speriată și stresată”, a explicat dr. Genoveva Cadar, medic șef ATI Institutul Marius Natsa din București.

Care sunt principalele cauze de deces în România

Conform unei statistici a INS, pe anul 2020, peste 260.000 de oameni au murit, în România în perioada ianuarie -noiembrie, cu aproape 25.000 de români mai mulți decât în 2019.

Cele mai multe decese s-au produs din cauza unor afecțiuni ale aparatului cardiovascular: 143.109, în 2020, față de 132.536 în 2019, pe locul al doilea fiind tumorile.

Urmează boli ale aparatului respirator, inclusiv COVID-19. Aici fiind înregistrată cea mai mare diferență de cazuri față de anul precedent. Din cauza bolilor aparatului respirator, în anul 2019 au fost înregistrate 16.176 de decese, Însă în 2020, numărul acestora a fost aproape dubu, de 30.373 incuzand și decesele din cauza COVID-19, se arată în rapoartele INSP

Multe decese s-au produs din cauza bolilor infecțioase și parazitare. Apoi, boli ale aparatului digestiv.

Au fost mute decese cauzate de otrăviri, accidente, lovituri și alte cauze externe.

Iar un alt număr important au fost decesele cauzate de boli endocrine, ale aparatului genito-urinar, malformații congenitale, etc.

Medicii spun că numărul deceselor non-Covid sunt foarte multe deoarece pacienții ajung la spital când boala este deja agravată, iar tratamentul nu mai dă rezultate. Unii dintre ei întârzie intenționat accesarea serviciilor medicale de teama COVID-19 care le-ar putea agrava starea de sănătate. Alții renunță pentru că îi sperie drumul greoi până în cabinetul unui specialist din cauza birocrației și a timpului lung de așteptare.

