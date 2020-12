Scene horror la spitalul din Sibiu: mortii de COVID-19, bagati in sicrie in fata bolnavilor care erau tratati intr-un chiosc fast-food

"In momentul de fata chioscul din fata UPU nu mai este destinat managementului pacientilor COVID-19. Acesta va fi reamenajat, utilizarea sa ulterioara urmand a fi decisa in functie de necesitati. Chioscul a fost o solutie temporara de urgenta utilizata in contextul cresterii numarului de pacienti. Deoarece nu oferea conditii normale de asistenta medicala pacientilor si nici conditii optime de munca pentru personalul medical, au fost facute demersurile pentru mutarea activitatii medicale in sala sindicala a SCJU, unde au fost amenajate 12 paturi pentru pacientii COVID pozitiv, unde pacientii au un grup sanitar propriu. In spatiul ramas liber se vor mai desfasura doar activitati de recoltare a testului COVID, daca conditiile de supraaglomerare a UPU vor impune acest lucru", a explicat colonelul Constantin Vlase care este si medic infectionist.Practic, in curtea SCJU Sibiu exista cateva chioscuri amenajate cu termopane. Cel din fata Unitatii de Primiri Urgente a devenit un "salon" impropriu pentru pacientii cu COVID-19, cand numarul acestora a devenit atat de mare incat nu au mai incaput in paturile de la UPU, in saloanele din containerele din curte, in sectiile de ATI si Infectioase.Acest chiosc fast-food transformat in "salon" COVID-19 a gazduit pacienti infectati si timp de cinci zile, dupa declaratiile unora dintre ei, pana au fost transferati efectiv intr-o sectie de spital. Unii pacienti au fost nevoiti sa astepte ore in sir in acel chiosc, chiar stand doar pe un scaun, din lipsa de paturi libere in sectiile spitalelor din Sibiu.De asemenea, o alta masura luata de noua conducere militara a spitalului a fost sa mute cele doua containere destinate pacientilor decedati in curtea morgii spitalului.Angajatii de la pompe funebre nu mai sunt nevoiti sa aseze decedatii cu COVID-19 in sicrie, in curtea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, unde trupurile in saci negri erau luate din cele doua containere de langa morga de fata cu pacientii care asteptau la mica distanta, la coada, ca sa se testeze de noul coronavirus sau sa se interneze fiind deja infectati."Containerele destinate decedatilor COVID-19 reprezinta o capacitate suplimentara necesara gestionarii unei situatii de criza si au fost relocate, avand in vedere optimizarea procesului de predare catre apartinatori", a explicat directorul militar al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, medicul Constantin Vlase.Potrivit sursei citate, cele doua containere pentru pacientii care au decedat din cauza COVID-19 se afla acum in curtea morgii spitalului.De la inceputul pandemiei si pana in prezent, in judetul Sibiu au decedat 436 de persoane, zece doar in ultimele 24 de ore, din cauza infectiei cu SARS-CoV-2, a anuntat joi, Prefectura.Citeste si: FOTO Spitalul de Urgenta Sibiu primeste bolnavii de COVID intr-un chiosc de fast-food dezafectat