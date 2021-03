Neregulile descoperite de DSP la sectia ATI Sibiu. Amenzi de 12.000 de lei aplicate unitatii sanitare

Potrivit rezultatelor controlului, unitatea medicala nu avea intocmit un registru de contentie, in care sa fie specificate masurile de acest gen luate fata de pacienti.In plus, pe multe dintre foile de observatie ale pacientilor nu existau decat semnaturile si parafele medicilor rezidenti, nu si ale specialistilor care trebuie sa verifice procedurile. Directorul de ingrijiri a fost amendat cu 2.000 de lei, iar seful Sectiei ATI cu 10.000 de lei. In urma controlului efectuat de catre reprezentantii Serviciului Control in Sanatate Publica, din cadrul DSP Sibiu, astazi a fost transmis raportul controlului efectuat, in urma caruia s-au formulat o serie de prescriptii cu termene:Procedura de contentie va fi actualizata conform prevederilor Legii nr. 487/2002 cu modificarile si completarile ulterioare, procedura de care va raspunde conducerea unitatii sanitare si luarea la cunostinta de catre personalul cu atributii la nivelul sectiilor.Intocmirea unei proceduri cu privire la trasabilitatea foii de observatie si arhivarea acestora cu termene stabilite (de la deces, de la externare, de la transfer etc. pana la arhivare) - termen de 7 zile - procedura de care raspunde conducerea unitatii sanitare si luarea la cunostinta de catre personalul cu atributii la nivelul sectiilor. Medicii primari si specialisti ATI vor supraveghea activitatea medicilor rezidenti an I si II cu respectarea stricta a prevederilor legale in vigoare, inclusiv sa contraparafeze foile de observatie - raspunde personalul cu atributii. Foile de observatie vor fi completate la zi cu precizarea corecta in timp a evolutiei starii de sanatate a pacientului - raspunde medicul curant", a transmis, luni, Prefectura Sibiu. Institutia a precizat ca au fost aplicate si sanctiuni.Astfel, pentru nerespectarea procedurii privind contentia, respectiv lipsa registrului de contentie si a acordului informat s-a aplicat sanctiunea contraventionala cu amenda directorului de ingrijiri al unitatii sanitare, in valoare de 2.000 de lei."Pentru lipsa parafei medicilor specialisti sau primari in foile de observatie unde exista doar parafa medicului rezident an I sau II, s-a aplicat sanctiune contraventionala cu amenda medicului sef ATI, acesta fiind si coordonatorul de rezidentiat, conform H.G. nr 857/2011 art. 30 lit. n, in valoare de 10.000 de lei", a mai precizat Prefectura Sibiu.Sectia ATI Covid a Spitalului Judetean Sibiu este vizata de mai multe anchete, inclusiv una penala, dupa ce un fost angajat a acuzat ca pacientii erau desati si legati de pat, ceea ce, la starea grava in care se afla, duce la deces.Procurorii au deschis un dosar in rem pentru omor, rezultatele ceretarilor nefiind inca facute publice.