Nu s-a rezolvat nimic! Magda Vasiliu se lupta in continuare cu functionarele din Romania: N-ai tabel, nu existi

Chiar daca premierul si ministrul Sanatatii au promis ca o vor ajuta pe Magda Vasiliu si pe parintii ca ea, cu copii bolnavi, sa nu se mai loveasca de birocratie, iata ca minunea mai are mult pana sa se produca.

Prezentatoarea TV da piept cu noi si noi probleme in incercarea de a-si lua concediu medical, pentru a-i fi alaturi fiului ei, bolnav de leucemie, in Italia.

Concret, functionarii de la Directia de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti ii cer sa aduca un tabel care sa dovedeasca faptul ca a fost internata cu baietelul ei in Italia. Numai ca acest lucru este imposibil, din moment ce Magda Vasiliu a stat acasa cu copilul, acesta fiind consultat in mod regulat de medicii italieni, asa cum e protocolul.

"Azi am inteles pe deplin ce inseamna asa-zisa 'noapte a mintii'. Mai jos sunt trei poze ale unui document medical, emis de spital, datat 14.07.2017 si parafat de medicul care-l vede constant pe Vlad.

O angajata DSP Bucuresti ii cere prietenei mele care se lupta de o luna cu dosarul concediului medical un 'tabelas' (!)... din care sa reiasa ca eu am fost internata cu copilul...

Va dati seama ce nivel profesional a atins aceasta individa, daca ea nu cunoaste desfasurarea unui protocol oncologic... pentru ca ea are nevoie de un tabelas din care sa reiasa ca am fost internata intre 11 si 26 iulie.

Nu, doamna! Nu am fost internata... am stat cu copilul meu acasa, avea aplazie medulara si vomita. Cam asa e vreo 10 zile dupa chimio... intre 11 si 26 iulie am facut vizite la spital, a facut analize, a fost consultat si evaluat.

In plus, conform documentului, Vlad are programate recoltare de sange si control, acasa! 'A domicilio' scrie in certificatul medical!! Ca asa fac italienii... Fara sa perceapa un ban, trimit cadre medicale acasa la pacientii oncologici... Deci cu 'tabelasul' nu ma pot prezenta in fata functionarei DSP, pentru ca nu-l am! Si pentru ca mi-e rusine sa le cer celor de la spital 'tabelase' - asta ar insemna ca trebuie sa le explic si cat de birocrati si inapoiati suntem!", scrie Magda Vasiliu pe Facebook, postand si fotografii ale celor trei acte medicale la care se refera.

"Doamna director de la DSP ar trebui sa afle ce probleme au unii subalterni! Nu cunosc protocoale oncologice, probabil nu stiu ce e aplazia medulara, anemia etc!!! Dar lucreaza la DSP!!! Si vor tabele... eu n-am tabele!

Si poate asta o fi motivul pentru care prietena mea alearga de o luna cu acea mizerie de concediu medical, fara sa poata rezolva niste chestiuni teoretic simple, practic insa, imposibile... ca deh, n-ai tabel, nu existi!

Asa e la DSP Bucuresti... si n-au decat sa nu-mi mai dea nicio hartie, niciodata! Eu nu cer favoruri! Cer ceea ce mi se cuvine! In tara mea, o functionara DSP vrea tabele! Si e platita din bani publici... cati or mai fi ca ea?!?", se arata in incheierea mesajului.

