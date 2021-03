Ministerul Sanatatii: "Lupta impotriva tuberculozei reprezinta o prioritate de sanatate"

Conform rapoartelor, in 2020 s-au diagnosticat cu 35% mai putine cazuri de tuberculoza in Romania decat in 2019."In fiecare an, ziua de 24 martie reprezinta un prilej de a face cunoscute actiunile, masurile si resursele pe care le concentram pentru intarirea capacitatii de tratare si preventie a tuberculozei, obiectivul final fiind eradicarea acestei maladii. Tuberculoza este o boala infectioasa care poate fi prevenita. Cu toate acestea, este inca o problema majora de sanatate publica in Romania, si nu numai.Actiunile eficiente de preventie si tratament trebuie sa fie in continuare o prioritate pentru sistemul de sanatate. Tranzitia la modelul centrat pe pacient al ingrijirilor medicale ambulatorii si dezvoltarea unui cadru cuprinzator de monitorizare si evaluare pentru controlul tuberculozei sunt esentiale.De asemenea, este foarte important rolul organizatiilor non-guvernamentale care sustin activitatile de control al tuberculozei prin furnizarea asistentei si prin actiunile desfasurate in randul categoriilor sociale vulnerabile, in situatii de risc, prin dezvoltarea unui model integrat de servicii bazate pe comunitate", a declarat ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu Ministerul Sanatatii deruleaza, in prezent, un proiect amplu - "Abordarea provocarilor sistemului de sanatate privind controlul tuberculozei in Romania" - finantat prin Fondul Global de Lupta Impotriva HIV/SIDA, Tuberculozei si Malariei din Grantul ROU-T-MOH."In cadrul proiectului, Ministerul Sanatatii desfasoara activitati in parteneriat cu Organizatia Mondiala a Sanatatii si Fundatia Romanian Angel Appeal prin care beneficiaza de un pachet de masuri de asistenta tehnica internationala si nationala", a transmis Ministerul sanatatii.Printre principalele obiective se numara consolidarea capacitatii Romaniei de a elabora si implementa strategii nationale, planuri de actiune si programe nationale de sanatate, in special in domeniul bolilor transmisibile, inclusiv tuberculoza, elaborarea unei legislatii care sa asigure o acoperire universala a sanatatii populatiilor-cheie, imbunatatirea eficientei fondurilor publice pentru serviciile de sanatate prin reconstituirea modelului de ingrijire din spitale, bazat pe servicii ambulatorii si comunitare, imbunatatirea rezultatelor tratamentului in randul populatiilor cele mai vulnerabile, nedeservite, in situatii de risc, prin dezvoltarea unui model integrat de servicii bazate pe comunitate si consolidarea raspunsurilor comunitare, a sistemelor si a angajamentului pentru controlul bolilor, prin largirea implicarii organizatiilor societatii civile si a altor parti interesate din comunitate pentru a raspunde mai bine nevoilor populatiilor cheie si vulnerabile."In privinta masurilor legislative, anul acesta a intrat in vigoare Ordinul nr. 2.087/1.822/2020 pentru aprobarea Metodologiei si a conditiilor de acordare a indemnizatiei lunare de hrana cuvenite persoanelor diagnosticate cu tuberculoza tratate in ambulatoriu si s-au incheiat protocoale de colaborare privind schimbul de date pentru acordarea indemnizatiei lunare de hrana dintre directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si agentiile judetene pentru plati si inspectie sociala, respectiv a municipiului Bucuresti", a mai transmis Ministerul Sanatatii.Tot in cadrul proiectului, Ministerul Sanatatii desfasoara o colaborare cu organizatii non-guvernamentale, precum Asociatia Romana Anti-SIDA (ARAS) pentru servicii sociale de sprijin, precum cele de interventie in strada pentru persoane fara adapost, persoane cu diferite adictii, victime ale violentei in familie, victime ale dezastrelor naturale.Institutia anunta ca va fi evaluata si revizuita Strategia Nationala de Control a Tuberculozei in Romania 2015 - 2020, dar si extinsa pana in 2030. In cadrul strategiei se propune, printre altele, reducerea mortalitatii prin TB cu 60% pana in 2025 si cu 80% pana in 2030 fata de anul 2018. De asemenea, va fi revizuita legislatia nationala pentru achizitia de medicamente si teste de diagnostic in vederea simplificarii si debirocratizarii procedurilor.Totodata, Ministerul Sanatatii deruleaza un amplu program de screening pentru tuberculoza la nivel national.Proiectul "Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente" care este axat pe prevenirea, screeningul si diagnosticul tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente, intr-un grup tinta de 75.010 persoane la nivel national, selectate din grupuri vulnerabile: persoane din comunitati rurale, persoane fara adapost, persoane care sufera de dependenta de alcool, droguri sau alte substante toxice, respectiv persoane private de libertate sau aflate sub control judiciar. Proiectul beneficiaza de cofinantare din fonduri europene nerambursabile in valoare de 63,3 milioane de lei, la care se adauga contributia din bugetul Ministerului Sanatatii, in valoare de 975.000 de lei si este coordonat de catre Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta".