Drama femeii care a trimis procurorii la Maternitatea "Cuza Voda" din Iasi: i-a murit fatul in burta, desi a mers la spital: "Mi-au zis sa revin peste o saptamana. Era prea tarziu"

"Politistii Serviciului de Investigatii Criminale al IPJ Iasi fac, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, doua perchezitii intr-un dosar penal pentru infractiunile de abuz in serviciu si vatamarea fatului. Cercetarile continua", au transmis reprezentantii IPJ Iasi, citati de ziaruldeiasi.ro Perchezitiile s-au efectuat in urma unei plangeri depuse de o femeie care a pierdut fatul, acesta suferind un deces intrauterin. Femeia era la a treia sarcina si a facut un control in saptamanile 35 si 36 de sarcina, iar in urma examinarilor s-a constatat ca fatul era viu. Dupa doua-trei zile de la ultimul control, femeia si-a dat seama ca nu mai simte miscarile normale ale fatului si s-a dus din nou la spital . Acolo i s-a spus ca sarcina s-a oprit din evolutie. Ea a insistat sa i se faca cezariana, insa personalul medical a refuzat.Seful sectiei, Mircea Onofriescu, a recunoscut ca a refuzat si internarea si cezariana, unul dintre motive fiind supraaglomerarea . Spitalul primeste cazurile COVID, iar cazurile care nu reprezinta urgente nu sunt acceptate. Femeia ar fi fost internata doar daca ar fi avut contractii sau nastere declansata. La ultimul control, cel efectuat la 36 de saptamani, fatul era in pozitie transversa si nu exista nicio indicatie de internare.Inca nu se stie cauza decesului fatului, conform medicului Onofriescu. Mama ii acuza pe medici de malpraxis. Ea spune ca rezultatul necropsiei a fost asfixiere intrauterina fara malformatii. Aproximativ 30 de politisti au mers la maternitate si au verificat evidentele scrise si calculatoarele.