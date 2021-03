O femeie din Iasi diagnosticata cu COVID-19 a nascut patru bebelusi perfect sanatosi

Pe langa infectia cu SARS-CoV-2, femeia prezenta si trombocitopenie, cat si defect septal atrial operat in antecedente.Potrivit unui comunicat de presa al Spitalului, "echipa de medici obstetricieni, anestezisti si neonatologi au extras prin operatie cezariana 4 copii de sex masculin cu greutati intre 1400 si 1800 de grame, care s-au adaptat bine la viata extrauterina. Pacienta a evoluat bine din punct de vedere medical, starea ei, in acest moment, fiind una stabila. Mama a primit cu bucurie venirea pe lume a celor 4 fii, pentru care avea deja pregatite numele."Proaspata mamica este in stare stabila, iar copiii sunt perfect sanatosi."Este un caz foarte rar si ne bucura ca este un caz reusit. Din punct de vedere medical, cazul este unul de literatura de specialitate - sunt foarte putine cazuri de nasteri de cvadrupleti din mame cu SARS-CoV-2. In momentul de fata mama se recupereaza dupa un efort de durata, fiind vorba despre o interventie care a durat mai multe ore. Sunt primii copii ai familiei, iar mama isi pregatise inclusiv numele pentru fiecare. Am putea spune ca este o mama-eroina", a precizat dr. Gabriel Martinescu, managerul Maternitatii Elena Doamna, potrivit Ziarul de Iasi