Pacientii cronici acuza incalcari ale drepturilor si cer Avocatului Poporului sa se sesizeze: In continuare sunt internate doar urgentele!

"Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania trage un semnal de alarma asupra situatiei continue de incalcare a drepturilor pacientilor. Chiar daca in alte domenii lucrurile au fost relaxate, nu acelasi lucru se intampla si in sistemul de sanatate", potrivit unui comunicat al COPAC, transmis joi.Coalitia mentioneaza ca, in urma semnalelor, a alcatuit o lista de incalcari a drepturilor pacientilor: in continuare sunt internate doar urgentele, pacientii sunt amanati pana dupa 15 iunie; apartinatorilor pacientilor nu le este permis accesul in unitatile medicale nici in cazurile speciale care se justifica (persoane care nu se pot deplasa, nasteri, etc.), tatii nu isi pot vedea copiii nici chiar daca isi fac testul COVID, iar unele mame isi asteapta disperate micutii abia dupa ce iese rezultatul la test."Pacientii sunt pusi pe drumuri pentru a-si lua tratamentul (...), pacientii cu boli infectioase (tuberculoza, HIV, hepatite) nu au acces in spitalele unde se tratau, acestea fiind spitale COVID sau suport", precizeaza COPAC.Pe lista intocmita de COPAC figureaza si incalcarea confidentialitatii diagnosticului pacientilor decedati de COVID, prin mentionarea unor diagnostice precum HIV, schizofrenie, chiar si dupa moarte."Daca in luna martie, cand nu stiam exact care va fi amploarea pandemiei, aceste masuri erau justificate, in prezent trebuie sa inceteze", potrivit comunicatului.Presedintele COPAC, Radu Ganescu, a declarat ca autoritatile trebuie sa inteleaga ca au de gestionat un sistem de sanatate cu multi pacienti si nu doar cu cei COVID."Ca de obicei, ne situam intr-o situatie extrema: interzicem orice drept si nu ne gandim niciun moment la binele pacientilor. Se pare ca ne-am pierdut si bunul simt si orice urma de umanitate in anumite cazuri, iar noua, ca reprezentanti ai pacientilor, acest lucru ni se pare de neacceptat. Nu mai acceptam aceste incalcari de drepturi ale pacientilor si va solicitam urgent sa luati masuri care sa corecteze aceste lucruri, care in luna iunie 2020 nu mai au nicio justificare", a spus Radu Ganescu.COPAC roaga Avocatul Poporului sa se sesizeze in acest caz."COPAC solicita Ministerului Sanatatii sa ia de urgenta masuri pentru a nu mai fi incalcare drepturile pacientilor prin adoptarea unor reglementari care sa gaseasca solutii la aceste probleme expuse. Totodata, COPAC roaga Avocatul Poporului sa se sesizeze in acest caz de incalcare flagranta a drepturilor pacientilor", se arata in comunicat.