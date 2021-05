Pana de curent la Spitalul Coltea. Un medic se afla in operatie: "Cei din ATI au fost pe faza"

Managerul unitatii medicale a precizat ca nu au fost probleme pentru ca exista un generator care a asigurat in toata aceasta perioada suportul zonelor vitale, adica ATI, bloc operator, si ca trebuie imbunatatite comunicarea cadrelor medicale si modul de raspuns la astfel de situatii.Dr. Marin Stamate a precizat ca era in timpul unei operatii cand s-a intrerupt curentul. La un moment dat a fost necesara la un moment dat ventilarea manuala a pacientului, cand generatorul unitatii medicale nu a mai asigurat tensiunea optima.Doctorul Marin Stamate, medic primar ORL la Spitalul Coltea, afirma ca a fost o avarie "combinata", care a tinut atat de Enel , cat si de spital "Aveam un pacient, era o interventie oncologica care a durat vreo sase ore si ceva si s-a oprit curentul in timpul interventiei, dar a intrat generatorul care o vreme a facut fata pana cand a inceput sa livreze tensiune suboptimala si atunci aparatele de anestezie au incetat sa functioneze si a trebuit ca echipa anestezica sa intervina sa ventileze manual pacientul. Mai grav era ca ieri in ATI aveam si pacienti intubati COVID, care erau dependenti de suportul ventilator si a trebuit avuta o grija speciala si acolo, adica personalul, care oricum era foarte putin la acea ora, sa se asigure ca, daca se opresc aparatele, pot interveni cu butelii de oxigen, tot asa, manual", a afirmat medicul.El a precizat ca in ATI nu s-a ajuns la aceasta situatie, doar in sala de operatie recurgandu-se la aceasta metoda."Practic, aparatele intra intr-un failed mode, intr-o protectie, pentru ca tensiunea nu era cea de care au ele nevoie", a explicat medicul.Intrebat ce ar trebui facut pentru a evita astfel de situatii, medicul Marian Stamate a raspuns: "Ar trebui facut un audit energetic al fiecarui spital astfel incat in cazuri de forta majora sa poata fi livrata energie cat trebuie, cum trebuie si la tensiunea caretrebuie, nu numai generatoare, dar trebuie sa fie si stabilizatoare de tensiune pentru ca degeaba ai un generator care, la fel, trebuie si el calibrat sa aiba un rezervor care sa tina macar jumatate de zi, si asemenea lucruri nu sunt facute, plus ca una e sa aduci un generator la inceput, cand dotezi un spital sau renovezi si dupa aceea se adauga noi echipamente, noi echipamente, pentru ca lucrurile evolueaza si necesarul de curent creste si trebuie reevaluat periodic.La noi mai avem o situatie particulara, cand am renovat spitalul, am reusit sa avem doua surse de curent independente din doua bulevarde, numai ca, din pacate, nu s-a facutinterconectarea, adica atunci cand pica sursa principala, sa treaca pe sursa de rezerva si abia ulterior, daca pica si a doua sursa, sa inceapa generatorul. Asa incat e de facut o investitie semnificativa, dar care in final salveaza viata oamenilor. Apartine de autoritati in principiu".Medicul a subliniat ca, la momentul avariei, in spital au fost echipe care erau obisnuite cu lucrul in conditii de front, de dinainte de renovarea spitalului, acum 12-13 ani, in timp ce un personal nou si neinstruit ar fi actionat ori greu, ori inadecvat.Mircea Lupusoru, manager Spitalul Clinic Coltea: Au fost intreruperi in partea energiei electrice. Nu au fost probleme pentru ca noi avem un generator, care a asigurat in toata aceasta perioada suportul zonelor vitale, adica ATI, bloc operator, deci nu au fost probleme"Situatia s-a rezolvat aseara. Dupa doua ore, doua ore si jumatate s-a rezolvat. Au fost intreruperi in partea energiei electrice, a curentului electric, ENEL a avut nu stiu ce probleme si am sunat la ENEL, ne-au instiintat ca in jurul orei 19 vor remedia situatia, dar nu au fost probleme pentru ca noi avem un generator, care a asigurat in toata aceasta perioada suportul zonelor vitale, adica ATI, bloc operator, deci nu au fost probleme", a afirmat Lupusoru.El a precizat ca generatorul poate face fata unor pene mai ample de curent si ca "poate merge si pana la o saptamana si jumatate, aproximativ 10 zile in continuu"."Ne descurcam, suntem pregatiti pentru astfel de situatii", a dat asigurari managerul.Intrebat in legatura cu faptul ca a fost necesara ventialre manuala pentru scurt timp pentru un pacient aflat in operatie, Lupusoru a declarat: "A fost pentru cateva secunde doar, o problema in momentul in care a preluat generatorul, in momentul in care se face switch-ul dureaza o perioada intre trei si patru secunde si atunci in acele secunde a existat aceasta problema, dar noi oricum eram pregatiti si cu butelii de oxigen si suntem in continuare, avem la indemana butelii de oxigen dar s-a remediat imediat situatia".Managerul Spitalului Coltea nu considera ca in momentul asta trebuie imbunatatit ceva din acest punct de vedere la nivelul dotarilor, dar trebuie imbunatatite comunicarea cadrelor medicale si modul de raspuns la astfel de situatii, ceea ce se va si face in viitorul apropiat."In momentul in care apar astfel de situatii, intervine acea teama sau panica si, fiind situatii rar intalnite, asta s-a mai intamplat acum un an si jumatate la noi, de exemplu, nici cadrele medicale si nici pacientii nu sunt obisnuiti cu asa ceva si e de inteles ca se pot speria. Cei din ATI au fost pe faza, au verificat imediat monitoarele, care au functionat in permanenta, toti pacientii ventilati au fost monitorizati. Nu s-a intamplat absolut nimic. E totul sub control", a dat asigurari managerul.