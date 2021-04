Spitalul unde "relaxarea" in pandemie are alt sens. Cadre medicale fara masca, personal haotic, pericol iminent de incendiu

Cei care s-au ocupat de verificari au descoperit mai bine de 40 de neconformitati, unele de o gravitate aparte, avand in vedere ca suntem in plina pandemie. Desi pare de necrezut, in unele sectii din spital lipseau dezinfectantii, iar o parte din cadre medicale, chiar si din zonele COVID-19, au fost gasite fara masca. "Astfel, reglementarea referitoare la echiparea/dezechiparea personalului cu echipament de protectie nu este respectata. Personalul expus riscului de contaminare nu respecta periodicitatea schimbarii echipamentului de protectie (masca). Unele persoane angajate ale unitatii sanitare, intalnite pe holuri, nu poarta masca de protectie. Personalul unitatii sanitare, in general, dovedeste o relaxare fata de purtarea echipamentului de protectie, chiar si in zonele cu pacienti COVID. In holul UPU, solutia dezinfectanta pentru maini era pe baza de clor, iar in restul intregii unitati sanitare, pe toate zonele parcurse in timpul vizitei, in afara de saloanele in care s-a intrat, nu exista nici un fel de dezinfectant in recipientele expuse. Nici pacientii si nici personalul nu se pot dezinfecta", se arata, printre altele, in raportul ANMCS despre Spitalul de Urgenta Focsani. Poate cea mai grava situatie este cea legata de monitorizarea concentratiei de oxigen in spatiile in care se utilizeaza oxigenoterapie continua."In sectia Ortopedie nu exista detector pentru concentratia de O2, iar in sectia ATI exista un singur detector al concentratiei de O2, insa nefunctional, iar personalul intervievat nu cunoaste in totalitate masurile care trebuie luate in cazul declansarii alarmei. In unele sectii, instalatiile electrice nu sunt utilizate fara depasirea capacitatii nominale de functionare a acestora, unitatea sanitara nu verifica respectarea interdictiei de utilizare in spatiile in care se utilizeaza oxigen la o concentratie mai mare decat concentratia atmosferica, a altor echipamente electrice decat cele prevazute in spatiile spitalicesti", mai arata raportul.Un eventual incident s-ar putea transforma in tragedie, avand in vedere ca incaperile ATI nu sunt prevazute cu senzori de fum sau flacara, conectate la un sistem de alarmare in caz de incendiu iar usile dedicate evacuarii in caz de urgenta nu sunt prevazute cu manere antipanica si se deschid spre exterior.O alta consemnare a celor care au controlat spitalul face referire la faptul ca "personalul actioneaza haotic", dar si ca "pacientii nu sunt indrumati corespunzator". Totodata, au fost luati in vizor si cei care pazesc spitalul, raportul amintind ca accesul pe la poarta unitatii este facil, fara a se intreba persoanele despre scopul intrarii in zona spitalului, astfel ca oricine poate intra direct in sala de asteptare de la UPU.Toate aceste deficiente au fost prinse in raport, iar spitalul va trebui sa ia repede masuri de remediere.