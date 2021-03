Cate paturi de Terapie Intensiva pentru pacientii OVID-19 mai sunt libere in tara si in Bucuresti

Dintre cele 1.428 de paturi ATI COVID din toata tara, 1.313 sunt ocupate in acest moment, scrie Hotnews.ro Situatia paturilor de Terapie Intensiva pentru pacienti COVID-19:Total paturi ATI in tara - 1428 (1.339 avizate si 89 suplimentare), din care 283 de paturi in Bucuresti (263 avizate si 20 suplimentare).Total paturi ATI ocupate in tara - 1.313 din care 257 in Bucuresti.Total paturi libere in tara - 115 din care 26 in Bucuresti.Datele transmise de Ministerul Sanatatii se bazeaza pe raportarile facute de spitale in aplicatia Corona Forms.Vineri, a fost raportat cel mai mare numar de pacienti internati la ATI - 1.313 - de la debutul pandemiei in Romania.