Starea jalnica a spitalelor romanesti: mai mult de jumatate functioneaza in cladiri vechi de peste 50 de ani. In cat timp ar putea fi puse pe picioare

Spitale in cladiri vechi de 100 de ani

Controalele facute degeaba

Cladiri vechi si carpite

Fara autorizatie de functionare la incendiu

Restul unitatilor sanitare sunt adevarate bombe cu ceas, fara circuite corespunzatoare si fara autorizatie de securitate la incendiu. Concret, din cele peste 400 de spitale de stat, mai mult de jumatate functioneaza in cladiri vechi de peste 50 de ani.Unele dintre imobile, cum e cazul Spitalului Coltea din Capitala, au chiar 100 de ani sau mai mult.Si chiar daca intre timp legislatia cu privire la circuite s-a modificat, cladirile vechi in care ajung pacientii nu le permit sefilor de spitale sa faca vreun fel de modificari de structura. Asadar, in multe dintre situatii, noile norme raman doar pe hartie, iar incendiile in unitatile medicale se tin lant.Dovada, problemele aparute inca de anul trecut in spitale , unde sectiile de ATI au fost suprasolicitate si nu au mai facut fata presiunii. Unii pacienti si-au pierdut viata, altii au reusit sa supravietuiasca, dar sistemul a ramas la fel.Controalele efectuate nu au schimbat nimic si nu au sporit in vreun fel calitatea vietii pacientilor, atrage atentia Radu Ganescu, presedintele Coalitiei Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice (COPAC)."Nu e ca si cum nu am fi stiut de disfunctionalitatile sistemului medical, de faptul ca avem niste cladiri vechi cu niste circuite la fel de vechi. Partea de administratie se face cu costuri foarte mici si atunci, stim cu totii, cand tai din finantare, tai din calitate. Se ajunge la astfel de dezastre in momentul in care faci compromisuri in sanatate. Iar in sanatate intotdeauna s-au facut compromisuri. S-a taiat de ici, de colo, pentru economii", a explicat Radu Ganescu pentru Ziare.com. Aceste cladiri vechi, carpite, reparate , in care nu se investeste si in care nu se va investi niciodata sunt ca o bomba cu ceas. Acestea sunt dezastrele pe care le vedem noi, ca cetateni, dar in sistemul de sanatate sunt multe alte dezastre despre care nu se mai vorbeste", a completat acesta.Singura solutie pe termen lung este constructia de spitale noi. Asta presupune o constructie de la zero. Insa acest obiectiv, ramas pe hartie in ultimii zece ani, nu s-a indeplinit. Fie ca a fost vorba de constructia unor spitale regionale, fie ca a fost vorba de constructia unor spitale noi in Capitala, planurile au ramas pe hartie , desi studiile de fezabilitate au fost facute.Aceiasi specialisti sustin ca pentru o buna functionare a sistemului e nevoie de controale sustinute si inspectii in unitatile medicale de stat. O alta problema e ca banii primiti de spitale se duc in proportie de 80% pe salarii.In ceea ce priveste lipsa autorizatiilor de securitate la incendiu, printre unitatile medicale care nu detin asa ceva se numara cea mai mare sectie ATI cu pacienti COVID-19 din judetul Sibiu, Pavilionul central si pavilionul materno-infantil de la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Slatina, una dintre cladirile Spitalului Municipal Caracal (corpul spital), precum si Sectia de pneumoftiziologie de la Scornicesti.