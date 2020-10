Presedintele Klaus Iohannis cere explicatii Ministerului Sanatatii despre zero infectii nosocomiale raportate la pacientii COVID. "Mi se pare cel putin ciudat"

Declaratia a fost facuta in cadrul conferintei de presa de la ora 18.00."Despre infectiile nozocomiale voi cere o informare la MS. Mi se pare cel putin ciudat, in conditiile in care s-au luat masuri de imbunatatire, dar de la ce am avut la zero e cale lunga si voi cere o explicatie pentru asta", a spus presedintele Iohannis.Ministerul Sanatatii si Institutul National de Sanatate Publica (INSP) au raspuns oficial ca, de la inceputul pandemiei si pana in prezent, Directiile de Sanatate Publica nu au raportat nici un caz de infectie asociata asistentei medicale la pacienti diagnosticati cu Covid-19, arata Libertatea De asemenea, autoritatile spun ca nu a fost niciun caz de infectie nosocomiala la decesele COVID-19. Specialistii cred ca aceasta statistica este imposibila. Mai ales acum cand, de cateva zile, la ATI-COVID sunt ocupate trei sferturi din paturi: in jur de 750.Citeste si: