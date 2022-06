Primarul din Slatina ameninta ca inchide Spitalul Judetean daca nu e pus la punct

Primarul Slatinei, Darius Valcov, sustine ca Spitalul Judetean de Urgenta Slatina trebuie modernizat rapid in toate privintele, cu accent pe schimbarea mentalitatii personalului, si anunta ca in caz contrar se va inchide.

Edilul a precizat ca a dat termen actualei conduceri a unitatii sanitare ca pana la finele anului sa faca demersuri vizibile in schimbarea in bine a spitalului, respectandu-se propunerile comisiei de experti italieni care a facut in prima parte anului un amplu audit la SJU Slatina, scrie Evenimentul Zilei.

"Am constatat ca fata spitalului nu s-a schimbat si de aceea si pentru rabdarea mea si a presedintelui Consiliului Judetean Olt exista o limita", a declarat Valcov.

Primarul s-a aratat nemultumit si pentru faptul ca spitalul plateste circa 50.000 de lei lunar pentru salariile angajatilor de la spalatorie si croitorie in conditiile in care "lenjeria spitalului nu e nici macar schimbata, daramite spalata". 'Si chiar spalata de ar fi lenjeria, saltele si pernele sunt mizerabile", a spus edilul.

Primarul a subliniat necesitatea unor cursuri de pregatire profesionala pentru personalul medical, cursuri platite de catre spital, astfel incat cadrele sa stie sa utilizeze toate echipamentele si aparatura medicala din dotarea unitatii.

Dupa descentralizare, Spitalul Judetean Slatina a fost preluat in administrarea Consiliului Judetean Olt si a Primariei Slatina.

Ads