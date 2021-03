Primele masuri dupa acuzatiile de omor de la sectia ATI Sibiu. Se monteaza camere video in Spitalul Judetean

Astfel, s-a decis montarea unui sistem video de supraveghere in zona de Terapie Intensiva a unitatii spitalicesti, scrie oradesibiu.ro In urma controlului realizat de reprezentantii spitalului, un singur pacient a fost gasit intubat si legat dintre toti cei 18 aflati in zona de Terapie Intensiva . Conducerea unitatii medicale a informat, totodata, ca personalul medical respecta procedurile medicale si la fel si programul de lucru.Totodata, in urma controlului, s-a stabilit ca va fi instalat, in curand, un sistem de supraveghere video pe sectia ATI COVID.Citeste si: Avocatul Poporului trage un semnal de alarma privind necesitatea transparentei in cazul Spitalului de Urgenta din Sibiu "Ca urmare a controlului s-a identificat oportunitatea instalarii, in cadrul zonei rosii ATI-Covid a unui sistem de supraveghere video, procedurile in acest sens urmand sa inceapa in cel mai scurt timp posibil", potrivit sursei citate.Un cadru medical care a lucrat la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Clinic Judetean din Sibiu a vorbit despre sedarea pacientilor care ajung in unitatile medicale.Medicul a spus ca toti cei care ajung la ATI sunt sedati din primele ore, iar acest lucru le poate provoca decesul in multe cazuri, potrivit turnulsfatului.ro."Pe un om cu insuficienta respiratorie daca il sedezi, moare. Pentru ca in insuficienta respiratorie nu se da de dormit si seara. Se face terapie. Da, oamenii se omoara. Si eu am omorat oameni, pentru ca am lucrat acolo. Chiar daca din toate puterile mele am incercat sa fac totul sa nu incarc acele seringi cu sedare", a mai declarat medicul, potrivit sursei citate.Cadrul medical a mai relatat o intamplare cu o pacienta careia i se administra sedativ pe motiv ca este agitata. Sustine ca, atunci cand a intrat la ea, a observat ca este legata de pat, ca nu mancase deloc si ca nu i se daduse apa.Citeste si: Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, trimite Corpul de control la Spitalul Judetean Sibiu "Ii dadeau 2 mililitri de Propofon in vena, ca e agitata. Pentru ca ii era sete, ca ii era foame. Cum sa faci asa ceva?", povesteste el.Printre problemele semnalate se mai numara si intubarea pacientilor chiar daca nu este necesar, lipsa comunicarii cu pacientii, dar si ignorarea celorlalte afectiuni de care sufera.Ministrul Sanatatii a decis luni, 9 martie, trimiterea Corpului de control la Spitalul Judetean Sibiu.