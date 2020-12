Transmiterea noului coronavirus prin ochi este "teoretic posibila". Primul caz de acest fel, descoperit la un copil de 11 ani

Potrivit sursei citate, aceasta este concluzia unui studiu publicat in "European Journal of Ophthalmology" realizat de medici si cercetatori de la San Matteo Polyclinic Foundation din Pavia. Este vorba despre un copil de 11 ani care a fost trimis la clinica pediatrica San Matteo pentru investigatii medicale, in urma unor contacte indelungate si stranse cu un membru al familiei care avea Covid-19.Sursa citata subliniaza ca descoperirea arata ca transmiterea virusului prin lacrimi este "teoretic posibila", dar "inca nu este clar daca poate fi considerata o cale importanta pentru raspandirea Covid-19", spun specialistii din Pavia, citati de cotidianul "La Repubblica".Potrivit digi24.ro , directorul clinii pediatrice unde a fost internat copilul, Gianluigi Marseglia, a declarat ca acesta era asimptomatic, insa analizele de sange au aratat o usoara crestere a valorilor transaminazelor, iar examinarea cu ultrasunete a plamanilor a scos la iveala o usoara neregularitate pleurala. Astfel, i s-a facut un test nazofaringian, care a rezultat pozitiv la Covid-19.Copilul a fost externat din spital la 12 zile de la internare si pus in carantina pana la obtinerea rezultatelor negative ale testelor nazale si oculare.