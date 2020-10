Profesorul Alexandru Rafila, despre metodele de diminuare a cazurilor de COVID-19: "Nu trebuie altceva decat sa fim putin atenti"

"(...) asta e o poveste ca sunt locuri in spitale", afirma el. Rafila spune ca se asteapta la o crestere a numarului de cazuri, dar spera ca aceasta sa fie limitata. "Nu trebuie altceva decat sa fim putin atenti incat sa putem sa avem speranta ca aceasta crestere va fi limitata si va putea fi absorbita de sistemul sanitar", sustine el.Intrebat, luni seara, 5 octombrie, la Digi 24, daca situatia locurilor din spitale este ingrijoratoare, Rafila a raspuns afirmativ."Absolut, e ingrijoratoare, deci asta e o poveste ca sunt locuri in spitale. In zone precum Bucuresti , unde e foarte mare aglomeratie, sunt multe cazuri intr-o zi, numarati 500 de persoane care ar trebui sa se interneze intr-o zi, chiar daca pentru o simpla verificare care dureaza 24 de ore. Si a doua zi inca 500 de persoane, si a treia zi inca 500 de persoane... Lucrul asta este pentru oricine de inteles ca nu exista o astfel de capacitate", a afirmat Alexandru Rafila.El a dat exemplul Institutului "Matei Bals", unde externarile se fac la ora 12-13, astfel ca pot fi libere cateva locuri, dar in jumatate de ora ele sunt ocupate de alte persoane."Importanta este realitatea de pe teren, nu o chestiune birocratica, care arata ca ai pentru o jumatate de ora paturi libere", a subliniat Rafila.Intrebat daca se asteapta sa fie o crestere foarte mare a numarului de imbolnaviri, Rafila a spus: "Ma astept sa fie o crestere, acuma mi-e si frica sa spun mai mult decat atat... dar sper sa fie limitata aceasta crestere, nu vreau sa traim momente dramatice si cred ca ar trebui ca mesajul pentru toata lumea sa fie sa incerce sa fie cat mai precauta acolo unde se deplaseaza si unde interactioneaza cu alte persoane. Nu trebuie altceva decat sa fim putin atenti incat sa putem sa avem speranta ca aceasta crestere va fi limitata si va putea fi absorbita de sistemul sanitar".Numarul total al cazurilor de COVID-19 a ajuns la 137.491 luni, dupa ce Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca 1.591 de persoane au fost diagnosticate in ultimele 24 de ore, cand au fost facute 6.537 de teste. 48 de persoane au decedat, numarul total fiind 5.048. La ATI sunt internati 592 de pacienti.