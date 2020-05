Proiect USR pentru reducerea infectiilor din spitale: Nu se stie cati romani mor anual din cauza asta

Infectii in spitalele din toata lumea

Nu se stie cati pacienti mor anual din cauza asta

Deputatul Tudor Pop a explicat, marti, intr-o conferinta de presa sustinuta online, ca acest proiect de lege vorbeste despre nevoia de a depasi anumite mentalitati si obiceiuri prezente atat in spitalele romanesti, cat si in spatiul public."E un proiect ce tinteste mai mult decat un cadru legislativ pentru prevenirea, tratamentul si raportarea infectiilor intraspitalicesti.Acest proiect este un manifest, care vorbeste despre nevoia de a depasi anumite mentalitati si obiceiuri prezente atat in spitalele romanesti, cat si in spatiul public.De ce un manifest? Pentru ca, dincolo de aspectele tehnice, de modificari si prevederi legislative, realitatea e urmatoarea, avem trei probleme uriase pe masa si sunt strans legate intre ele: subraportarea infectiilor spitalicesti, rezistenta bacteriana la antibiotice si lipsa unei structuri materiale si profesionale coerente", a explicat deputatul USR.El a afirmat ca problemele exista si sunt uriase si societatea romaneasca are de ales in a ramane captiva in greseli si de a invata din acestea."In pandemia de COVID-19, un numar semnificativ de cazuri si mai ales o parte insemnata dintre decese au fost infectii asociate actului medical, nu numai in spitale, dar si in centre de varstnici, de recuperare si de dializa.Probleme exista si sunt uriase, insa trebuie sa le acceptam, avem de ales intre a ramane captivi in greseli si a le repeta la nesfarsit sau de a invata din ele si de a face pasi mai departe, iar prin reglementare credem ca putem realiza acesti pasi", a explicat Tudor Pop.El a precizat ca infectiile in spitale exista in toata lumea si ca anual in Uniunea Europeana mor aproape 50.000 de pacienti din cauza infectiilor intraspitalicesti."Un mit cu care ne confruntam astazi este ca este rusine sa ai bacterii in spital. Nu este o stigma, este o drama, dar este o realitate cu care se confrunta absolut toata lumea. In Uniunea Europeana mor in fiecare an aproape 50.000 de pacienti din cauza infectiilor intraspitalicesti, in ciuda eforturilor depuse.In toata Europa se estimeaza ca in jur de 98 de mii de pacienti spitalizati sufera de o infectie asociata actului medical.Ce putem face noi este sa raportam cifre reale, sa instituim mecanisme de prevenire si control al focarelor ce apar in spitale si in centrele rezidentiale, sa ne asumam cu totii, fie ca suntem personal medical, pacienti, formatori de opinie sau decidenti politici, ca cel mai bun tratament este dialogul si onestitatea", a precizat Tudor Pop.El subliniaza ca nu se stie cati pacienti romani mor din cauza infectiilor intraspitalicesti."Cati pacienti romani mor anual din cauza infectiilor intraspitalicesti? Nu stim, banuim ca peste 2.000. In 2017 au fost raportate 20 de mii de cazuri pe an. In realitate, estimarile ne duc undeva spre 100.000 de cazuri.In Romania, aproximativ 5,9 la suta dintre pacienti sufera de cel putin o infectie asociata actului medical, iar asta o stim din singurul studiu publicat in 2017, un studiu de o zi desfasurat in 40 de spitale", a mai explicat deputatul USR.La randul sau, senatorul USR Adrian Wiener a spus, in aceeasi conferinta de presa, ca lupta cu infectiile intraspitalicesti este un proces si nu o batalie castigata definitiv."Acest proces de lupta cu infectiile asociate actului medical este un proces, nu este o batalie definitiva, nu o vom castiga definitiv niciodata, obiectivul este de a tine sub control, de a preveni atat cat se poate, de a manageria corect din punctul de vedere al pacientului si al personalului medical aceste infectii, ele sunt inevitabile", a declarat senatorul USR.Deputatul USR Emanuel Ungureanu a adaugat, in cadrul conferintei de presa, ca nu avem cultura curateniei, iar spitalul este un loc de care lumea se teme."Nu avem abecedarul, cultura curateniei, adica spitalul este un loc de care te temi. Daca nu avem in limbajul nostru chiar colocvial cand discutam, avem vorba, e curat in casa ca la farmacie. Dar nu avem in limbajul nostru e curat in casa ca la spital. (...) Avem de-a face cu un cumul de factori.Va amintiti imaginile cu sange contaminat din salile de operatii de la Spitalul Universitar, sange aruncat in canalizare? Va amintiti imaginile cu femeile care spala pereti cu mopurile jegoase, va amintiti imaginile de la UPU Craiova, UPU Brasov, UPU Cluj, toata aceasta cultura a mizeriei intretinute face parte din lipsa de preocupare sistemica a noastra pentru igiena elementara in spitale", a transmis deputatul USR.Cei trei parlamentari USR au mentionat ca proiectul de lege este o necesitate, deoarece Romania se confrunta cu numeroase probleme structurale in acest plan, de la subraportarea infectiilor nosocomiale si deficitul de personal medical la absenta laboratoarelor de microbiologie din spitale si consumul foarte ridicat de antibiotice.