Protest la Spitalul din Radauti. 100 de angajati au cerut ca managerul institutiei sa nu fie schimbat din functie

Oamenii nu sunt de acord cu intentia conducerii primariei de a-l inlocui pe managerul Traian Andronachi. Protestarii au scandat: "Nu vrem schimbare!" si "Primaria nu uita, sanatatea nu-i a ta!", spunand ca doresc ramanerea in functie a managerului, pentru este singurul care a facut investitii importante in spital Andronachi a iesit in fata protestatarilor si le-a cerut acestora sa-si reia activitatea , subliniind ca el trebuie sa respecte deciziile organului ierarhic superior, Consiliul Local Radauti, si ca nu managerul este important, ci colectivul care are grija de sanatatea oamenilor."Functiile sunt efemere. Oamenii sunt cei care conteaza . Indiferent ce se intampla, voi sunteti un colectiv de oameni minunati. Eu nu ma tin de postul asta. Asta va decide organul ierarhic superior. Indiferent ce se intampla voi trebuie sa va faceti treaba in continuare asa cum ati facut-o si pana acum. (...) Vine un moment in viata in care trebuie sa ne despartim. (...) Trebuie sa respectati si voi decizia organului ierarhic superior care este Consiliul Local Radauti", a spus Andronachi.Primarul municipiului Radauti, Bogdan Loghin, declara de la sfarsitul anului trecut ca este nemultumit de atitudinea managerului Traian Andronachi si va trimite Corpul de Control al Primariei pentru a verifica activitatea din ultimii ani de la spital.