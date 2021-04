Nereguli la Spitalul Witting, constatate de Corpul de control: Fara concursuri pentru posturile de sef sectie, nu exista fundamentare pentru cantitatea de materiale cumparate prin negociere directa

Regulamentul de Organizare si Functionare al spitalului nu corespunde structurii organizatorice aprobate si se impune actualizarea acestuia si transmiterea structurii organizatorice spre avizare Ministerului Sanatatii si spre aprobare conducerii Ministerului Transporturilor si Infrastructurii.Spitalul Witting a devenit, in 23 iulie 2020, spital suport COVID , iar Directia de Sanatate Publica Bucuresti a eliberat Avizul de functionare cu caracter temporar pe perioada starii de alerta (spitalul avand in structura 43 paturi pentru sectia ingrijire COVID-19 si 6 paturi sectia ATI).Directia de Sanatate Publica Bucuresti a eliberat, in 29 octombrie 2020, un nou Aviz de functionare cu caracter temporar, cu urmatoarele clauze: asigurarea necesarului de personal prin detasarea/angajarea de medici rezidenti/specialisti ATI , medicina interna, boli infectioase, asistente medicale, infirmiere si ingrijitoare, astfel incat sa se poata asigura permanenta ingrjire a pacientilor internati COVID-19.In urma controlului, s-au formulat recomandari: mentinerea conditiilor care au stat la baza emiterii Avizului de functionare cu caracter temporar eliberat pe perioada starii de alerta in pandemia COVID - 19, eliberat de catre Directia de Sanatate Publica Bucuresti; in cazul achizitionarii echipamentelor de protectie, a produselor biocide, a dispozitivelor medicale etc., acestea vor fi insotite de urmatoarele documente: numele producatorului si tipul de produs, fisa tehnica a produsului, documente de conformitate, dovada inregistrarii dispozitivului medical/Avizul Ministerului Sanatatii; serviciul tehnic si administrativ va verifica periodic in baza unui grafic aprobat de conducerea unitatii sanitare si se va asigura de functionalitatea tuturor grupurilor sanitare si a dusurilor, functionalitatea retelei de gaze medicale, a instalatiei electrice, a sistemului de alarmare amplasat la capul bolnavului.O alta concluzie: in perioada 2018 - 2020, nu a fost facuta o analiza a indicatorilor de performanta ai Spitalului.Rapoartele de activitate, intocmite de manager, pentru anul 2019, respectiv 2020, nu contin evaluarea indicatorilor aferenti perioadelor mentionate.Managerul spitalului, numit in 14 februarie 2019, nu a organizat in perioada 2019-2020, concursuri pentru posturile de sef sectie. Numirea sefilor de sectie se face prin decizia managerului, pentru o perioada de maxim 6 luni, cu delegatie, pana la ocuparea prin concurs, dar nu mai mult de 6 luni. Atributiile si responsabilitatile acestora sunt stabilite prin fisa postului si nu printr-un contract de administrare, in cuprinsul caruia sa fie prevazuti indicatori de performanta asumati.In document se arata ca managerul delega o alta persoana in functia de sef de sectie daca la concurs nu se prezinta sau nu este declarat castugator vreun candidat si ca ocuparea posturilor fara concurs este o situatie temporara care poate fi considerata "o exceptie si nu o regula", motiv pentru care se impune scoaterea la concurs de catre managerul spitalului a posturilor de sefi sectie, pentru toate cele 8 sectii ale spitalului.Echipa de control a mai descoperit nereguli la incheierea si derularea unui contract privind achizitionarea de echipamente de protectie , unitatea medicala primind masti FFP 2 neconforme. Membrii comisiei de evaluare au declarat castigator un ofertant fara ca acesta sa indeplineasca toate conditiile, se arata in sinteza raportului de control. "Propunem sesizarea organelor de urmarire penala cu privire la indiciile constatate", scrie in document. In 26 martie, la Spitalul CF Witting si la sediul unei firme, au avut loc perchezitii intr-un dosar vizand achizitia de echipamente de protectie anti-COVID.Potrivit raportului de control, nu a fost fundamentat bugetul de venituri si cheltuieli pentru perioada 2018 - 2020, pe fiecare sectie si compartimente si nu a fost repartizat bugetul pe fiecare structura organizatorica a spitalului.Proiectul de buget a fost intocmit fara a se realiza fundamentarea indicatorilor de venituri si cheltuieli pe baza propunerilor formulate de conducatorii sectiilor si compartimentelor din structura spitalului si a calculelor analitice pentru fiecare sursa de finantare, pe titluri, articole si alineate de cheltuieli.In Registrul intrari-iesiri documente, aflat la secretariatul institutiei, pentru luna august 2020 erau generate numere de inregistrare in dreptul carora nu erau completate rubricile corespunzatoare, ceea ce duce la suspiciunea ca acestea urmau a fi completate ulterior.Din procedura nu rezulta modul in care este stabilit circuitul documentelor si nici modul in care sunt gestionate documentele respective.