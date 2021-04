Spitalul Victor Babes anunta ca problemele la unitatea mobila ATI au aparut in jurul orei 17.00. Personalul acorda intregul sprijin pentru aflarea adevarului

"In aceasta seara, in jurul orei 17:00, la Unitatea mobila de Terapie intensiva amplasata de DSU in curtea Spitalului de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" - operationala incepand cu data de 10.09.2020 - a avut loc o avarie ale carei cauze sunt investigate in acest moment. Din pacate, in ciuda eforturilor personalului medical , in urma acestui eveniment nefericit au decedat trei dintre cei opt pacienti bolnavi de COVID-19 internati in Unitatea mobila de Terapie intensiva", a transmis, luni seara, Spitalul Victor Babes, printr-un comunicat de presa.Sursa citata a precizat ca, patru pacienti au fost transferati in siguranta la alte spitale, iar unul a fost relocat in sectia principala de T erapie intensiva a Spitalului de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" "In prezent, la fata locului se desfasoara ancheta organelor abilitate in vederea stabilirii cu exactitate a circumstantelor producerii tragediei, iar personalul medical si cel auxiliar din cadrul unitatii sanitare acorda intregul lor sprijin pentru aflarea adevarului. Vom continua sa informam opinia publica in mod transparent privind evolutia situatiei, pe masura ce amanunte suplimentare vor fi disponibile. Conducerea si intreg personalul Spitalului de Boli Infectioase si Tropicale "Dr. Victor Babes" transmit cele mai sincere condoleante si sunt alaturi de familiile celor decedati in acest tragic eveniment", a mai transmis unitatea medicala.Ministerul Sanatatii a informat despre situatia de la Sitalul Victor Babes abia dupa ora 20.30.