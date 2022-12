Reportaj Deutsche Welle, despre initiativa "Daruieste viata": Un spital donat, la cheie, statului roman

Seful corespondetilor Deutsche Welle a realizat un reportaj despre initiativa Asociatiei "Daruieste Viata" de a construi un spital din donatii, in Bucuresti.

"Centrul de oncologie si radiologie pediatrica din Bucuresti, realizat de la zero numai din donatii, gratie initiativei Daruieste Viata', este cel mai amplu proiect de responsabilitate sociala din Romania. Spitalul va fi donat, la cheie, statului roman. Oana Gheorghiu Daruieste Viata", este descrierea reportajului publicat pe pagina de Facebook a Deutsche Welle.

Jurnalistii au vorbit cu una dintre fondatoarele asociatiei, Oana Gheorghiu.

"Cea mai mare problema in momentul de fata sunt banii. Trebuie sa strangem in continuare fonduri ca sa terminam proiectul, sa il si echipam. Avem incredere ca oamenii vor continua sa doneze. Suntem foarte increzatoare ca daca am ajuns pana aici avem toate sansele sa avem un proiect minunat si complet echipat", a declarat Oana Gheorghiu pentru DW.

Postul TV german aminteste ca cele doua "au reusit in ciuda piedicilor puse de fostul guvern" si ca "acum Oana Gheorghiu spera ca noua conducere sa nu le faca greutati".

