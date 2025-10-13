Romania reala O mana de medici voluntari umbla prin tara ca sa redea zambetele copiilor: Ne place sa lucram la sat, dar situatia este dramatica

In Romania, peste 75% dintre copiii cu varste intre 6 si 11 ani au carii pe dintii temporari, iar un copil din zece nu s-a spalat niciodata pe dinti, arata statisticile. Cele mai mari probleme sunt in mediul rural, unde, din lipsa de bani dar si de educatie, parintii isi priveaza copiii de un drept fundamental: dreptul la sanatate.

Pe de alta parte, nici statul nu face tot ce ar putea sa faca. Numarul cabinetelor stomatologice care au contract cu CNAS este mult prea mic, iar unii parinti nici macar nu cunosc conditiile in care micutii au dreptul de a fi consultati si tratati gratuit.

"In Romania, un copil din 10 nu s-a spalat niciodata pe dinti, 3 din 4 copii cu varste intre 5 si 13 ani au carii la dintii temporari si 4 din 10 copii de pana in 13 ani au carii la dintii definitivi, situatie care arata lipsa unui comportament de preventie. (...) De asemenea, situatia accesului la servicii de medicina dentara in mediul rural este dramatica: la sate sunt de 7 ori mai putin medici dentisti comparativ cu mediul urban", se arata intr-un comunicat al Asociatiei Merci Charity, ai carei medici merg voluntar de cativa ani in zonele defavorizate, cu caravana Zana Merciluta, pentru a trata cariile copiilor.

Asociatia a pus pe roti primul cabinet stomatologic mobil din Romania si a convins Ministerul Sanatatii sa emita un ordin care legifereaza cabinetele medicale mobile.

In plus, asociatia a lansat si un proiect de "educatie si preventie pentru sanatatea orala a copiilor din medii defavorizate".

"Primele actiuni s-au derulat in luna noiembrie in satele Urzicuta si Cerat din judetul Dolj, unde 191 de copii au primit pasta si periuta de dinti si au exersat periajul dentar impreuna cu echipa de medici voluntari. In Bucuresti, programul a fost introdus la scoala 125 pentru 155 de copii", precizeaza asociatia.

Pana la finalul lunii februarie, 500 de copii vor fi participat in programul pilot.

"Problemele stomatologice nu trec de la sine, asa cum sunt altele. Nu poti sa spui ca ai o carie si trece. Din contra, cu cat trece timpul se agraveaza", subliniaza Alina Tiplea, unul dintre fondatorii Merci Charity, intr-un interviu acordat Ziare.com.

Povestiti-ne mai intai ce gasiti in satele prin care mergeti. Cum reactioneaza copiii?

Excelent. Sunt foarte receptivi. Sa stiti ca medicii ne spun ca atunci cand se intorc de la sate le este foarte greu sa interactioneze cu copiii de la oras veniti la cabinet. Copiii de la sat au frica, dar se asaza pe scaun, stau foarte cuminti si imediat poti sa le repari dintisorii, pe cand la oras mai e si parintele, pana il convinge pe copil si il mobilizeaza sa se aseze pe scaun dureaza o jumatate de ora etc. Ne place sa lucram la sat. Cred ca am avut o data intr-o ora 7 copii rezolvati, a fost un record.

Insa, din pacate, la sate cel mai des copiii nu sunt invatati sa se spele pe dinti si sufera din cauza asta, pentru ca au probleme stomatologice. Lipsa de educatie si lipsa de bani sunt cauzele majore.

Discutam, desigur, si cu parintii. Cred ca majoritatea nu inteleg cat de important este sa te speli pe dinti, chiar daca e vorba despre dinti de lapte, de exemplu. Ei cred ca, daca sunt de lapte, oricum ii schimba copilul, asa ca si daca sunt stricati nu ar fi ceva grav. Nu se gandesc ca poate fi afectat dintele permanent.

Mai e desigur si lipsa de bani, pentru ca prioritatile sunt altele: 'Ce mancam?' vs 'O pasta si o periuta noua, schimbata poate la trei luni'.

Insa, medical vorbind, situatia este dramatica. Sa va dau ca exemplu ultimul sat in care am fost: din 88 de copii doar 2 fusesera la stomatolog si asta pentru ca era vorba despre niste urgente, nu pentru ca vreun parinte si-ar fi dus copilul la control preventiv.

In medie gasim cam 3-3,5 carii pe copil . Sunt foarte putini copiii care nu au carii si majoritatea pentru ca sunt norocosi, nu neaparat pentru ca si-ar ingriji dintii foarte bine.

Care sunt urmarile pe termen lung ale unor dinti cu probleme in copilarie?

Trebuie spus in primul rand ca problemele stomatologice nu trec de la sine, asa cum sunt altele. Nu poti sa spui ca ai o carie si trece. Din contra, cu cat trece timpul se agraveaza.

Si chiar daca sunt dinti de lapte, problemele pot afecta dintele permanent, care exista acolo, in gingia copilului. Problemele pot fi diverse: ti se poate caria dintele pana cand iti dispare si cade de tot sau risti sa faci o infectie si infectia poate pleca mai departe in tot organismul. Iar durerea, mai ales pentru un copil, este extrem de greu de suportat. Copilul nu se mai poate ocupa de scoala, iar ca adult apar si problemele de integrare - fara dinti in gura esti ostracizat.

Pe de alta parte, si cheltuiala ulterioara, pentru tratament, este extraordinar de mare. Tratamentul stomatologic e unul dintre cele mai costisitoare, e si mai greu sa iti repari dantura ca adult, e mai bine sa previi.

In plus, daca nu mesteci cum trebuie, risti sa ai probleme de digestie si urmarile pot fi destul de urate.

Vorbiti-ne putin si despre campania de preventie.

Am inceput sa o derulam de curand, intr-o forma pilot. Mergem in scoli si facem periaj dentar impreuna cu cei mici, acolo in scoala, dupa ce medicul explica tehnica corecta, importanta alimentatiei etc.

Apoi lasam materiale - pasta, periuta - in scoli, astfel incat copiii sa se spele pe dinti in fiecare zi, la scoala. Noi am observat ca le dam pachete cu pasta de dinti si periuta, dar nu avem garantia ca se si spala acasa, iar in al doilea rand, nu avem garantia ca dupa ce s-a terminat pasta parintele o sa mai cumpere alta.

Asa, daca raman in scoala, poate fi totul controlat si stim ca macar o data pe zi copilul se spala pe dinti. Si daca timp de patru ani copilul e invatat astfel sa se spele zilnic pe dinti, din clasa a V-a incolo poate dezvolta acest obicei si se va spala singur, nu va mai trebui sa il puna cineva.

Exista cabinete stomatologice in scolile din Romania?

Nu, nu mai exista. Mai sunt cabinete medicale in scolile mari, dar nu stomatologice.

Iar cabinetele care au contract cu Casa Nationala de Asigurari sunt extrem de putine, din ce in ce mai putine. Fac aceasta mentiune pentru ca pana la varsta de 18 ani, un copil are dreptul la o serie de tratamente gratuite, insa doar daca acel cabinet are contract cu CNAS .

Cabinete in zona rurala particulare sunt si ele foarte putine, dar oricum nu e concludent, pentru ca, daca parintele din zona rurala nu are bani pentru pasta de dinti, degeaba ar exista asemenea cabinete.

Si, din ce am observat, majoritatea parintilor nici macar nu isi cunosc acest drept: faptul ca isi pot duce copilul la stomatolog si pot beneficia de tratament gratuit. Noi instiintam parintii, le lasam la scoala cate o lista cu cabinetele cele mai apropiate de satul in care mergem, si atunci parintii afla ca ii pot ajuta pe copii.

O ultima intrebare: De ce faceti toate astea?

Noi nu o vedem ca pe ceva ce ne epuizeaza, ca pe un efort. Noi am depistat nevoia asta si in acelasi timp ne dam seama ca putem sa facem, avem posibilitatea sa ajutam. Acesta este jobul nostru.

Vom avea al doilea cabinet mobil anul viitor. Si atunci vom putea acoperi mai multe zone. Vom merge si catre Ministerul Sanatatii, cu propunerea privind proiectul de preventie.

Ministerul Sanatatii ar putea sa faca multe. Ar putea sa faca un lant de cabinete medicale, nu doar stomatologice. Pentru ca la sate e nevoie de mai multe. Si adultii au nevoie de servicii medicale la care nu au acces, nu doar copiii.

Noi avem multe idei, dar vrem sa le si putem pune in practica.

"Merci Charity este o organizatie nonprofit infiintata in 2012, al carei scop este sa acorde sprijin cauzelor umanitare, prin proiecte de sanatate mobila (mHealth) si educatie, avand in prim plan copiii cu probleme medicale si sociale. 'Zana Merciluta' este primul cabinet stomatologic mobil din Romania care ofera servicii gratuite pentru copii cazuri sociale si umanitare. Astfel de cabinete stomatologice mai functioneaza in Germania, Franta, Polonia, Olanda, Statele Unite ale Americii, fiind in principal gestionate de organizatii neguvernamentale".

